Afrique: La Chambre de Commerce Angola/Chine signe un accord avec Access Bank

Luanda — Un accord entre la Chambre de Commerce Angola/Chine (CAC) et Access Bank Angola a été signé mercredi, à Luanda, dans le but de faciliter les flux de capitaux entre les deux pays.

À propos de cet accord, le président de la CAC, Luís Cupenala, a déclaré qu'il renforcerait l'efficacité des instruments financiers.

Dans une déclaration à la presse, il a ajouté que la signature de cet accord témoigne de la volonté de l'association de collaborer pour mobiliser les investissements privés en Angola.

De son côté, le président de l'Access Bank Angola, Ricardo Ferreira, a indiqué que l'établissement bancaire est en mesure d'accompagner les 500 entreprises chinoises implantées en Angola et dispose de plus de 300 millions de dollars.

Selon lui, la stratégie consiste à soutenir le commerce et la construction, notamment les ponts, les aéroports, les voies ferrées, les ports et les hôpitaux.