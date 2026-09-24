Afrique: La Chambre de Commerce Angola/Chine signe un accord avec Access Bank

23 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AA/QCB/SB

Luanda — Un accord entre la Chambre de Commerce Angola/Chine (CAC) et Access Bank Angola a été signé mercredi, à Luanda, dans le but de faciliter les flux de capitaux entre les deux pays.

À propos de cet accord, le président de la CAC, Luís Cupenala, a déclaré qu'il renforcerait l'efficacité des instruments financiers.

Dans une déclaration à la presse, il a ajouté que la signature de cet accord témoigne de la volonté de l'association de collaborer pour mobiliser les investissements privés en Angola.

De son côté, le président de l'Access Bank Angola, Ricardo Ferreira, a indiqué que l'établissement bancaire est en mesure d'accompagner les 500 entreprises chinoises implantées en Angola et dispose de plus de 300 millions de dollars.

Selon lui, la stratégie consiste à soutenir le commerce et la construction, notamment les ponts, les aéroports, les voies ferrées, les ports et les hôpitaux.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.