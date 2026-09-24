Angola: Lunda-Norte exclut tout cas de variole

Dundo ( — Le directeur du Bureau provincial de la santé de Lunda-Norte, Augusto Miguel, a annoncé dans cette ville qu'aucun cas de variole n'a été confirmé à ce jour dans la province.

Présentant la situation épidémiologique à Lunda-Norte, M. Miguel a assuré que les autorités restent en état d'alerte maximale face à l'éventualité d'un cas.

Bien qu'aucun cas n'ait été recensé, il a indiqué qu'une équipe provinciale de surveillance épidémiologique se rendra dans les prochains jours dans les municipalités de Cuango, Luremo, Cafunfo et Xá-Muteba afin de mener des recherches actives au sein des communautés, en collaboration avec les spécialistes de santé locaux.

Il a précisé que cette initiative vise à contribuer au bien-être des populations, ces zones étant considérées comme vulnérables en raison d'épidémies, notamment de rougeole et de choléra, survenues ces dernières années.

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Il a ajouté que les autorités sont prêtes à renforcer les mesures de prévention et de surveillance aux postes frontières et dans les communautés entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Angola. Il a souligné les actions actuellement menées, en cohérence avec les mécanismes de dépistage et de recherche active mis en place dans les communautés urbaines et rurales ainsi que dans les hôpitaux, en cas d'épidémie.

« Des équipes de dépistage, les moyens techniques et les médicaments nécessaires ont été déployés afin d'isoler et de traiter les patients. »

Depuis le début de l'épidémie, le pays a déjà enregistré 655 cas, ainsi que deux décès.