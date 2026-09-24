Angola: Un médecin recommande une surveillance plus étroite de la maladie d'Alzheimer dans les familles

Luanda — La médecin angolaise Ângela Leandro a déclaré lundi, à Luanda, que le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer est essentiel chez les patients se plaignant fréquemment de pertes de mémoire, et qu'il permet également d'apporter un soutien aux familles.

La maladie d'Alzheimer est une affection neuro-dégénérative progressive et la forme la plus courante de démence, caractérisée par la perte des fonctions cognitives et de la mémoire.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, célébrée aujourd'hui (21), la médecin de famille a indiqué que le diagnostic précoce est important quel que soit l'âge du patient, afin d'adapter le traitement, d'anticiper l'évolution de la maladie et d'évaluer les risques familiaux.

La spécialiste a mis en garde contre la confusion entre les changements persistants et progressifs de la mémoire, du langage, de l'orientation ou du comportement et le vieillissement normal.

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Selon Ângela Leandro, l'Angola rencontre encore des difficultés pour produire des données épidémiologiques spécifiques sur la maladie d'Alzheimer, une situation qui pourrait être liée à des difficultés de diagnostic, au manque de spécialistes et à la sous-déclaration des cas.

La médecin a indiqué que les données disponibles font état de 1 899 cas de démence due à la maladie d'Alzheimer recensés dans le système de santé, tout en soulignant que l'absence de données complètes ne signifie pas l'absence de la maladie.

Elle a expliqué que la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive qui affecte le cerveau et peut altérer, outre la mémoire, le langage, l'orientation, la capacité de prise de décision, la reconnaissance des personnes et des objets, ainsi que l'exécution des tâches ménagères.

Elle a également plaidé pour une meilleure sensibilisation du public, la formation des professionnels de santé, un meilleur accès au diagnostic et au traitement, et la création de réseaux de soutien pour les aidants.

Concernant les aidants, Ângela Leandro a mis en lumière le fardeau physique, émotionnel, social et financier auquel sont confrontées les familles.

Aux stades avancés, a-t-elle ajouté, la maladie peut affecter la mobilité et la capacité à avaler, rendant indispensable une attention et un soutien accrus de la part des proches et des aidants.

Le médecin a également plaidé pour une réduction de la stigmatisation entourant la maladie, rappelant que la démence est une affection médicale et que les personnes atteintes d'Alzheimer doivent continuer d'être traitées avec dignité, respect, patience et affection.

Ângela Leandro a conseillé aux familles de consulter un médecin si elles constatent des signes persistants de troubles de la mémoire, du langage, de l'orientation ou du comportement.

La maladie doit son nom au médecin allemand Alois Alzheimer, qui a décrit, en 1906, le cas d'un patient présentant une perte de mémoire progressive et des troubles cognitifs.

Après sa mort, le médecin a identifié des modifications cérébrales qui seraient plus tard associées à la maladie qui porte désormais son nom.

La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer est célébrée chaque année le 21 septembre afin de sensibiliser le public à cette maladie.