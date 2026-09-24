Angola: Les autorités réaffirment l'existence d'une transmission communautaire de la variole à Moxico

Luena ( — Les autorités sanitaires de la province de Moxico ont réaffirmé mercredi l'existence d'une transmission communautaire de la variole du singe (Mpox) dans la province, avec une incidence maximale dans la ville de Luena, qui recense 51 cas.

Selon le directeur du Département de la santé publique, Pereira Alfredo, la province a enregistré un total cumulé de 52 cas, dont 12 confirmés en laboratoire, sans aucun décès.

Le responsable a rappelé que la province est déjà confrontée à une transmission communautaire de la maladie, la ville de Luena comptant 51 cas, tandis que la municipalité de Léua a enregistré un cas.

Le professionnel de santé a appelé la population à adopter des mesures de biosécurité, notamment le lavage fréquent des mains et l'évitement des contacts physiques avec les personnes présentant des symptômes de la maladie.

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Il a également recommandé d'éviter les rapports sexuels non protégés avec des inconnus afin de rompre la chaîne de transmission.

Les données indiquent que, depuis le début de l'épidémie en 2024, le pays a recensé plus de 655 cas, dont 338 (52 %) concernent des femmes.

La maladie a causé deux décès, chez des citoyens des deux sexes, âgés respectivement de 28 et 45 ans.

La province de Cabinda, avec 385 cas, a enregistré le plus grand nombre de cas, suivie de Moxico Leste (175 cas) et de Moxico (52 cas).