Togo: La technologie pour limiter les pertes de revenus

24 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo lance un appel d'offres pour acheter 5 200 nouveaux équipements destinés à la Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET). L'objectif est simple : mieux surveiller la consommation d'électricité des ménages et des entreprises, afin d'éviter les pertes financières pour l'État.

Concrètement, ces équipements  modems et concentrateurs de données vont permettre de relier les compteurs électriques à des plateformes de gestion centralisées. Résultat : la CEET pourra suivre en temps réel combien d'électricité chaque client consomme réellement, et repérer plus facilement les anomalies, comme les fraudes ou les branchements irréguliers, qui coûtent chaque année de l'argent à l'entreprise.

Ce projet, financé par la Banque mondiale s'inscrit dans une démarche plus large : rendre la facturation plus fiable et plus juste, tout en limitant les pertes financières liées à une mauvaise gestion des compteurs.

Les entreprises intéressées par ce marché ont jusqu'au 28 octobre 2026 pour déposer leur offre auprès du ministère délégué chargé de l'Énergie.

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