Afrique de l'Ouest: Des satellites pour quoi faire ?

24 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'UEMOA envisage de déployer un réseau satellite dans la région, apprend-on en consultant un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet de consultants chargé d'une étude de faisabilité, publié dans L'Économiste.

Des satellites pour quoi faire ? Diffuser des programmes de radio et de télévision, fournir un accès internet haut débit, sécuriser les communications gouvernementales, ou encore renforcer l'observation du territoire à des fins agricoles ou climatiques ? On l'ignore : l'avis ne détaille pas, à ce stade, les usages précis envisagés pour ce futur réseau, laissant la question ouverte en attendant les conclusions de l'étude de faisabilité.

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