Togo: Par le sport, Bè Afédomé veut sensibiliser à la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus à Klobatèmé

À l'occasion de la 47e édition de la Journée Nationale du Sport (JNS), prévue ce samedi 26 septembre 2026 au complexe sportif Perfect Zone de Klobatèmè, la commune du Golfe 1 entend associer activité physique, bien-être et sensibilisation sanitaire. Cette édition sera particulièrement consacrée à la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus.

Le rendez-vous est fixé à 6 heures au complexe sportif Perfect Zone de Klobatèmè. Pour cette 47e édition de la Journée Nationale du Sport, la commune du Golfe 1 veut aller au-delà de la simple pratique d'exercices physiques en faisant du sport un véritable cadre de sensibilisation aux questions de santé.

Placée sous le thème « Hygiène de vie préventive aux cancers du sein et du col de l'utérus », l'initiative vise à attirer l'attention des populations sur l'importance de l'adoption de comportements favorables à la santé.

Le sport comme vecteur de prévention

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À travers cette activité, la commune souhaite notamment renforcer la sensibilisation des populations, avec une attention particulière accordée aux femmes et aux jeunes filles. L'objectif est de promouvoir une meilleure connaissance des moyens de prévention et des comportements susceptibles de réduire certains facteurs de risque liés aux cancers du sein et du col de l'utérus.

L'édition 2026 de la JNS sera ainsi l'occasion d'établir un lien entre activité physique, hygiène de vie et prévention sanitaire. Les participants seront encouragés à intégrer davantage les bonnes habitudes dans leur quotidien et à accorder une place importante à la prévention.

La rencontre se veut également un espace d'information et d'échanges entre les populations et les différents acteurs mobilisés autour de la santé.

Une mobilisation attendue à Klobatèmè

Pour assurer la réussite de cette journée, la commune du Golfe 1 appelle à une mobilisation massive. Amateurs de sport, agents de santé, personnel communal, cadres, femmes, jeunes et parents sont invités à participer à cette activité.

Au-delà des exercices physiques, cette 47e édition entend donc mettre l'accent sur la responsabilité individuelle et collective en matière de santé. La commune souhaite notamment encourager les habitants à adopter des habitudes de vie favorables au bien-être et à faire de la prévention un réflexe.

Avec cette orientation, le Golfe 1 entend faire de la Journée Nationale du Sport un moment à la fois sportif, éducatif et sanitaire, en mettant la pratique physique au service de la sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus.