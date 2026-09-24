Tunisie: Marché de détail à Zaghouan - Flambée des prix de la tomate, les consommateurs réclament une régulation d'urgence

Les tomates jouent aux abonnés absents. Cette denrée n'apparaît plus sur les étals des grandes surfaces et se fait très rare auprès des détaillants. Cependant, même si l'on est chanceux de tomber sur des tomates proposées à la vente, celles-ci sont non seulement d'une apparence peu attractive, mais en plus, elles se vendent cher.

C'est par exemple le cas au marché hebdomadaire de la ville de Zaghouan. Sur les lieux, les tarifs des tomates ont justement suscité la colère et le mécontentement des citoyens tant le prix d'un kilogramme de tomate oscille entre 3600 et 4000 millimes. Et ce, à côté de ce qu'ils ont qualifié de vertigineuse hausse des prix de plusieurs légumes et produits de consommation.

C'est justement ce qu'ont confié aujourd'hui, jeudi 24 septembre 2026, des citoyens au micro de Jawhara FM. « Ces prix pèsent désormais lourdement sur nos épaules et ne correspondent plus à notre pouvoir d'achat », dénoncent-ils, tout en exigeant une intervention de la part des autorités et des structures sectorielles compétentes, les exhortant à réviser les tarifs et oeuvrer à leur régulation de manière à préserver le pouvoir d'achat du citoyen.

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De leur côté, des commerçants ont expliqué au micro des correspondants de la radio que « la hausse des prix des tomates est conjoncturelle et est liée aux conditions climatiques, notamment la forte hausse des températures qu'a connue le pays, et le manque de production qui l'a accompagnée ». Ils ont conclu en signalant la possibilité d'une stabilisation des prix au cours de la période à venir.