Tunisie: Marché central de Tunis - 64 kg de crevettes impropres à la consommation saisis et détruits

Les services de la Municipalité de Tunis, relevant de la Direction de l'hygiène et des marchés et de la circonscription municipale de Bab Bhar, ont mené, en coordination avec la brigade régionale de la police municipale de Tunis, une opération de contrôle au marché central de Tunis.

Cette intervention, menée dans les différents espaces du marché, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre les infractions aux règles d'hygiène et à assurer une meilleure organisation des espaces commerciaux.

Selon un communiqué de la Municipalité de Tunis publié jeudi, l'opération a permis la saisie et la destruction de 64 kg de crevettes impropres à la consommation. Les agents ont également relevé 34 infractions sanitaires et dressé trois procès-verbaux administratifs.

Quatre balances électroniques et deux balances traditionnelles ont, par ailleurs, été saisies. Les services municipaux ont également procédé à la saisie de cinq camions transportant des barrières et des structures métalliques et en bois, utilisées pour occuper de manière excessive les espaces du marché.

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La Municipalité de Tunis a indiqué que ces opérations de contrôle sont menées régulièrement en coordination avec les services de la police municipale, afin de lutter contre les différentes infractions, d'organiser les espaces commerciaux et de garantir la sécurité des produits ainsi que les conditions de leur exposition.

Ces interventions viennent s'ajouter aux opérations quotidiennes de maintenance, de nettoyage et de curage des avaloirs d'évacuation des eaux.