Tunisie: Aéronautique - AKSA Composites officialise son implantation au pays avec un investissement de 5 millions de dollars

La société turque AKSA Composites, spécialisée dans les matériaux composites avancés destinés notamment à l'industrie aéronautique, a officialisé son implantation en Tunisie avec la signature, jeudi 24 septembre 2026, d'un accord de bail industriel avec l'Ecopark de Borj Cédria, a annoncé la FIPA-Tunisia.

D'un montant d'environ 5 millions de dollars, cet investissement marque la première implantation d'un acteur aéronautique turc en Tunisie ainsi que la première implantation en Afrique d'AKSA Composites, filiale du groupe turc Akkök.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, du directeur général de la FIPA-Tunisia, de la présidente du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS), du CEO de l'Ecopark de Borj Cédria, ainsi que de représentants d'AKSA Composites et de plusieurs acteurs institutionnels et économiques.

Selon la FIPA, le projet devrait contribuer au transfert de technologies, au développement des compétences locales et à l'intégration davantage de la Tunisie dans les chaînes de valeur internationales de l'industrie aéronautique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet s'inscrit dans le prolongement des échanges engagés entre les parties depuis le Hamburg Aviation Forum 2025, qui avait constitué une première étape dans l'exploration des opportunités de coopération industrielle entre AKSA Composites et l'écosystème tunisien.

En juillet dernier, le directeur général de la FIPA-Tunisia, Jalel Tebib, avait annoncé que les activités d'AKSA Composites devaient démarrer prochainement dans la zone industrielle de Borj Cédria. Il avait alors indiqué que le projet s'inscrivait dans une dynamique de montée en gamme de l'industrie tunisienne et de renforcement de son intégration dans les chaînes de valeur mondiales de l'aéronautique et des matériaux composites.

Cette implantation vient ainsi renforcer les relations économiques tuniso-turques dans les secteurs technologiques et aéronautiques, tout en consolidant le positionnement de la Tunisie dans les activités industrielles à forte valeur ajoutée.