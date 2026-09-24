Tunisie: CAN cadets / Le pays deuxième - L'écart se réduit

L'équipe nationale cadette de handball s'est inclinée face à l'Égypte en finale du Championnat d'Afrique (28-25).

Un résultat... normal, en prenant en considération les moyens que chaque fédération met en jeu pour préparer son équipe représentative. Ce serait de la redite de rappeler les moyens énormes que mettent les Egyptiens pour se maintenir au sein du lot des équipes qui comptent dans le monde. Leurs dirigeants adossés à un président de la fédération internationale (qui sert activement son pays), depuis plus d'une vingtaine d'années, s'y mettent corps et âme. De l'autre côté, il y a le talent et des moyens honnêtes pas plus. C'est l'écart entre ces deux sélections qui, qu'on le veuille ou non, animent positivement toutes les rencontres continentales dans toutes les disciplines sportives de sports collectifs.

L'équipe de Tunisie bien organisée

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La meilleure satisfaction a été l'organisation de l'équipe de Tunisie qui s'est battue avec courage et a répondu coup par coup, au point de réussir à faire douter ses vis-à-vis. En fin de compte, cela tient à quelques tournois internationaux de haut rang et une régularité dans la préparation et non pas à des stages organisés en fonction de la disponibilité des joueurs. Un projet pour lequel on consacre tout et un cheminement discret auquel on fait appel aux talents des joueurs et à la «fourberie» technique plus qu'aux possibilités financières et logistiques engagées pour être les meilleurs. Le handball égyptien ambitionne d'avoir un million de licenciés. Ils en ont les moyens démographiques. Pour le reste, le handball tunisien tient le coup, en attendant des jours meilleurs.

Essayer de multiplier les tournois, de renforcer l'encadrement des jeunes au sein de leurs clubs et d'améliorer le rythme des rencontres pourrait parer au plus pressé. La Fthb, tel que nous l'avions toujours soutenu, a intérêt à se rapprocher de la très discrète fédération des sports scolaires et universitaires pour «parrainer» ses compétitions féminines et des jeunes. Elle ouvrira une nouvelle ère non seulement pour le handball tunisien, mais pour tout le sport national. Youssef Boussetta, à l'organisation, a été plébiscité meilleur joueur du Championnat d'Afrique.