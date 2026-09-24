Tunisie: Produits de la pêche - l'Italie reste le premier débouché des exportations tunisiennes

La balance commerciale des produits de la pêche a enregistré un excédent de l'ordre de 92,6 millions de dinars (MD) à fin juillet 2026, ce qui assure un taux de couverture à hauteur de 125%, selon les données, publiées, jeudi, par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

Les exportations de produits de la pêche ont atteint, durant les sept premiers mois de l'année 2026, 18,4 mille tonnes, drainant des recettes estimées à 422,3 MD (en légère baisse de 4,8% par rapport à la même période de 2025).

Les poissons constituent la principale catégorie exportée, avec 9,9 mille tonnes (53,9% des volumes), suivis par les conserves et semi-conserves (22,4%) et les crustacés (19,9%), alors que les mollusques représentent, pour leur part, 3,6% des quantités exportées.

Le prix moyen à l'exportation a régressé de 4,6%, passant de 24,1 dinas/kg, à fin juillet 2025, à 23 dinars/kg, en juillet 2026.

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Les produits de la pêche tunisiens sont exportés vers 38 destinations. L'Italie arrive en tête puisqu'elle accapare 34% de nos exportations, suivie par l'Espagne (12%), la Libye (11%), et l'Algérie et Malte (9%).

S'agissant des importations, elles ont progressé aussi bien en quantités (+2,8% à 47,2 mille tonnes), qu'en valeur (+4,4% à 329,7 MD), à fin juillet 2026, en comparaison avec la même période de 2025.

Le prix moyen à l'importation a augmenté de 1,4%, pour atteindre 6,97 dinars/kg, contre 6,88 dinars/kg, une année auparavant.

Les produits importés sont principalement destinés à l'industrie (80%), tandis que 16% servent à l'approvisionnement du marché et 4% à l'engraissement.