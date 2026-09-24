Tunisie: OCI - Mohamed Ali Nafti réaffirme le soutien du pays à la cause palestinienne

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à'Étranger, a participé à la réunion annuelle de coordination des Ministres des Affaires Étrangères des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique, tenue à New York le 24 septembre 2026, en marge de la 81ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Ministre a confirmé le souci de la République Tunisienne de poursuivre sa contribution active aux différents mécanismes de l'action islamique commune, et de renforcer la concertation et la coordination entre les États membres au service des causes de la Nation islamique et des intérêts de ses Peuples.

Il a souligné que la Cause palestinienne demeure au premier rang des priorités de la politique étrangère tunisienne, réitérant le soutien constant et inconditionnel de la Tunisie au Peuple palestinien et à son droit inaliénable à l'autodétermination. Il a affirmé dans ce contexte, l'attachement de la Tunisie au droit inaliénable du Peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble de sa terre avec Al-Qods Al-Charif pour Capitale, ainsi que son refus catégorique de toutes les tentatives de déplacement forcé du Peuple palestinien, de son déracinement de sa terre ou d'imposition d'un fait accompli à ses dépens et au préjudice de ses droits légitimes.

Évoquant les défis auxquels fait face le monde islamique, le Ministre a souligné que la multiplicité des crises, des conflits et des tensions impose de hisser le niveau de coordination, de solidarité et d'action collective, et de renforcer la capacité de l'Organisation de la Coopération Islamique à contribuer de manière plus effective au traitement des crises et à la défense des intérêts des États islamiques et de leurs Peuples.

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Le Ministre a également insisté sur la nécessité de faire prévaloir les principes de bon voisinage, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de respect de leur souveraineté et de l'indépendance de leur décision nationale, tout en oeuvrant à traiter les causes profondes des crises au lieu de se limiter à la gestion de leurs répercussions.

En conclusion, M. Mohamed Ali Nafti a affirmé que la Tunisie considère la période à venir comme une occasion de redynamiser l'action islamique commune, de renforcer l'efficacité de l'Organisation de la Coopération Islamique et d'en hisser les performances à la hauteur des défis actuels -- qu'ils soient économiques, scientifiques, technologiques ou culturels -- et des attentes placées en elle.

Il a également exprimé l'espoir de la Tunisie de voir cette nouvelle étape constituer une occasion de consolider l'unité des rangs islamiques et de consacrer une approche plus effective et réaliste de l'action commune, fondée sur la fixation des priorités, la mobilisation des potentialités et la réalisation de résultats tangibles au service des intérêts des États membres et de leurs Peuples.