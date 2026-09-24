Tunisie: ONU - Le pays met en avant son expérience et ses défis dans le domaine de l'eau

En marge des travaux de la 81ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a participé, aujourd'hui, 24 septembre 2026 à New York, à un événement ministériel de haut niveau intitulé "Unis pour l'eau : appel à l'action collective".

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le Ministre a confirmé que la Tunisie soutient tous les efforts déployés en vue d'inscrire la question de l'eau parmi les priorités de l'agenda des Nations Unies et des concertations internationales, soulignant que la sécurité hydrique représente un pilier fondamental du développement durable, de la sécurité alimentaire, de la santé publique et de la stabilité, ce qui exige le renforcement de l'action collective afin de faire face aux défis actuels, particulièrement à la lumière de ce que connaît le monde en termes d'accroissement de la demande en eau, de raréfaction des ressources, de pollution et de récurrence des crises et catastrophes liées aux changements climatiques.

M. Mohamed Ali Nafti a passé en revue l'expérience tunisienne dans le domaine de l'eau, mettant en relief les expertises et acquis accumulés par la Tunisie grâce aux investissements importants dans l'infrastructure hydrique, notamment dans les domaines de la mobilisation des ressources en eau, de leur transfert, de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et de la réutilisation des eaux.

Il a également souligné les défis auxquels fait face la Tunisie, en particulier le stress hydrique, la récurrence des périodes de sécheresse, la baisse des réserves des barrages, l'accroissement de la demande en eau potable et d'irrigation, ainsi que la hausse du coût de l'énergie lié à la gestion de l'eau.

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Il a indiqué dans ce cadre que la Stratégie de l'eau à l'horizon 2050 vise à renforcer la sécurité hydrique à travers l'amélioration de l'efficacité, l'élargissement de la réutilisation des eaux usées traitées, la réduction de la consommation d'énergie et le développement des ressources en eau non conventionnelles. Il a précisé que la mise en oeuvre de cette stratégie exige la mobilisation de ressources financières importantes, ce qui met en relief la nécessité de renforcer les efforts internationaux pour fournir des financements appropriés et concessionnels, et réduire le fossé entre les ambitions et la capacité de leur réalisation.

En conclusion, le Ministre a réaffirmé le souci de la Tunisie de contribuer activement au succès de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 et du 11e Forum Mondial de l'Eau en 2027, de manière à accélérer la réalisation des engagements internationaux et l'atteinte de l'Objectif 6 de Développement Durable relatif à l'eau propre et à l'assainissement.