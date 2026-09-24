Tunisie: ONU - Le pays porte à New York la vision du Président Kaïs Saïed pour un ordre mondial juste

« Restaurer la confiance, gérer la transformation: une ONU au service de tous ». C'est autour de ce mot d'ordre que se réunissent les dirigeants du monde à New York pour le segment de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, organisée jusqu'au 29 septembre.

Cette session s'ouvre dans un contexte marqué par l'escalade des conflits armés, les exactions commises contre les Palestiniens, ainsi qu'un bafouement systémique du droit international au profit d'une diplomatie du «deux poids, deux mesures». Cette instabilité croissante consacre la suprématie de la force sur le droit et nourrit l'essor de l'extrémisme et de l'islamophobie, un ordre mondial injuste et déséquilibré que la Tunisie, sous la présidence de Kaïs Saïed, a toujours vivement critiqué.

Pour porter cette voix, le chef de la diplomatie tunisienne a égrené les priorités arrêtées par le Chef de l'État. Outre la centralité de la cause palestinienne et la défense des musulmans face à l'islamophobie, la Tunisie a appelé à une refonte de la gouvernance financière mondiale et du multilatéralisme, sans oublier les urgences de l'agenda onusien : développement, climat, santé publique et dialogue des civilisations.

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De la Palestine à la sécurité interarabe : la constance diplomatique de la Tunisie

C'est en premier lieu au titre de la présidence tunisienne du Conseil de la Ligue des États arabes que Mohamed Ali Nafti a présidé, le 21 septembre, la réunion annuelle de coordination des ministres arabes des Affaires étrangères. Il y a porté, telle que définie par le Président Kaïs Saïed, la position constante et de principe de la Tunisie à l'égard des droits légitimes et imprescriptibles du peuple palestinien, au premier rang desquels l'établissement d'un État indépendant et pleinement souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Relayant les orientations présidentielles, il a appelé les États arabes à renouer avec l'esprit d'initiative sur les dossiers régionaux, à privilégier le dialogue et la diplomatie pour le règlement des différends, et à renforcer le rôle central de l'ONU comme garant de la légitimité internationale, des droits de l'Homme et de la souveraineté des États, tout en réitérant le rejet catégorique par la Tunisie de toute agression visant les pays arabes.

En guise de rappel, la Tunisie a récemment condamné fermement les attaques odieuses ayant visé plusieurs villes d'Arabie Saoudite, les considérant comme une menace pour la sécurité et la stabilité de l'Arabie Saoudite et une violation flagrante de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Dans un communiqué publié le 17 septembre, la Tunisie a exprimé sa pleine solidarité avec l'Arabie Saoudite, réaffirmant son soutien à tout ce qui est de nature à préserver sa sécurité et sa stabilité ainsi que la liberté et la sécurité de la navigation maritime.

Une posture constante qui s'était déjà illustrée le 1er mars, lorsque la Tunisie avait fermement condamné les attaques iraniennes ayant visé plusieurs sites en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Irak, exprimant son soutien total aux mesures de sauvegarde de leur souveraineté.

La Tunisie a appelé toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à privilégier le langage de la sagesse et à revenir à la table des négociations afin d'éviter toute nouvelle escalade, de protéger la vie des innocents et de préserver les ressources des peuples de la région.

Protection des musulmans d'Europe et réforme de l'ONU

Fidèle aux orientations présidentielles en matière de protection des droits des communautés musulmanes à l'étranger, Nafti a représenté la Tunisie à la réunion du Groupe de contact de l'Organisation de la coopération islamique sur les musulmans d'Europe. A ce titre, il a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur de la protection des communautés musulmanes en Europe, soulignant qu'elles constituent une composante à part entière du tissu social, économique et culturel européen.

Face à la résurgence des discours populistes qui instrumentalisent la religion et les migrations, la Tunisie a fermement condamné les actes de haine et la profanation des symboles sacrés. Pour enrayer cette dynamique, notre pays a préconisé de dépasser les seules réponses sécuritaires en s'attaquant aux racines idéologiques du phénomène à travers l'éducation, un journalisme responsable et la promotion du dialogue interculturel.

La Tunisie a rappelé à ce titre la Conférence internationale de Tunis sur l'Alliance des civilisations, organisée en novembre 2025 avec l'Icesco, comme un exemple concret de cet engagement. A cet effet, Nafti a réitéré le plein soutien de la Tunisie aux démarches de l'Organisation de la coopération islamique visant à garantir les droits légitimes des musulmans en Europe et à consacrer les valeurs de coexistence pacifique.

Enfin, à l'invitation du Forum économique mondial, le ministre a représenté la Tunisie à la Réunion informelle des dirigeants de l'économie mondiale (Igwel), où il a défendu un multilatéralisme plus crédible, inclusif et équilibré, une réforme des institutions internationales au profit des pays du Sud, ainsi qu'une réforme de l'architecture financière internationale. Il a, une nouvelle fois, rattaché cet appel au respect du droit international, y compris le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant, pleinement souverain .

Des enceintes de la Ligue arabe à celles de l'OCI ou du Forum économique mondial, la Tunisie s'est exprimée à New York avec fermeté et clarté pour incarner la vision diplomatique portée par le Président Kaïs Saïed. À travers chacune de ses prises de position, la Tunisie réaffirme la souveraineté inaliénable des peuples, le rejet catégorique de toute agression contre les pays arabes, la primauté du droit international et la nécessité d'une refonte équilibrée du système multilatéral. Au coeur de cette doctrine, la cause palestinienne demeure plus que jamais le combat fondateur et l'axe cardinal immuable de la politique étrangère du pays.