Tunisie: Transformation numérique - Le pays renforce ses échanges avec l'Organisation de Coopération Numérique

En marge de sa participation à la 81 ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à'Étranger, s'est entretenu, le 24 septembre 2026, avec Deemah AlYahya, Secrétaire Générale de l'Organisation de Coopération Numérique.

La réunion a constitué une occasion d'explorer les opportunités de coopération possibles entre la Tunisie et l'Organisation, à la lumière des nouveaux défis posés par le développement du secteur des technologies numériques. Les deux parties ont souligné, à cette occasion, l'importance de la coopération internationale pour une transformation numérique effective au service du développement durable et de la prospérité partagée.

Dans ce cadre, le Ministre a affirmé que la Tunisie vise à faire de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique deux leviers de développement socio-économique conformément à la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle pour la période 2026-2030.

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Pour sa part, Deemah AlYahya a salué les progrès accomplis par la Tunisie dans le domaine de la numérisation grâce aux compétences tunisiennes opérant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle a exprimé le souhait de l'Organisation de bénéficier de leurs expertises, soulignant que la Tunisie représente un modèle pionnier dans ce domaine, et citant à cet égard l'exemple de plusieurs États membres s'étant inspirés de la Loi tunisienne sur les start-up. Elle a également mis en relief les larges perspectives offertes par la coopération entre les deux parties, notamment dans l'accompagnement de la mise en oeuvre et du financement de la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle.