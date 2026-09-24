Tunisie: Manal Bdida - Le gouvernement prépare un texte réglementaire pour régulariser 48 000 contrats précaires dans le secteur public

24 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le nombre de contrats de travail précaire dans le secteur public s'élève à environ 48 000 contrats. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui, jeudi 24 septembre 2026, Manal Bdida, députée à l'Assemblée des représentants du peuple.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, l'élue du peuple a indiqué que ces contrats sont répartis sur plusieurs ministères dont ceux de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Santé. Elle a précisé que pour sa part, le ministère de l'Agriculture a confirmé élaborer un texte réglementaire pour la régularisation des situations. La députée a réaffirmé que le travail se poursuit afin de régulariser les situations des travailleurs dans le reste des ministères.

Régularisation de 200 000 contrats dans le secteur privé

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Concernant le secteur privé, la députée a annoncé que la situation de précarité touchant près de 200 000 contrats a bel et bien été régularisée dans le cadre de la loi n° 9 relative à l'interdiction de la sous-traitance. Bdida a révélé qu'il avait été proposé d'ajouter un article à cette loi n° 9 afin de régulariser les situations des contrats précaires dans le secteur public, mais que cela ne peut juridiquement pas s'appliquer, étant donné que ladite loi concerne exclusivement le secteur privé.

Elle a précisé que la seule méthode pour régulariser les situations des contrats précaires dans le secteur public a consisté à adresser une correspondance au gouvernement à ce sujet. Elle a indiqué que la réponse a justement confirmé que la présidence du gouvernement travaille sur la préparation d'un texte réglementaire. Ce texte est à même de régulariser les situations juridiques de ces contrats.

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