Afrique: Bocuse d'Or Afrique 2026 - Le Maroc et l'Île Maurice décrochent leur billet pour Lyon

Agadir a accueilli, du 22 au 24 septembre, les sélections continentales africaines du Bocuse d'Or et de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Au terme d'une compétition disputée, le Maroc et l'Île Maurice se sont qualifiés pour la grande finale mondiale du Bocuse d'Or, prévue à Lyon en janvier 2027.

Six nations, deux places pour Lyon

Le Bocuse d'Or Afrique constitue l'étape continentale du prestigieux concours international de gastronomie. Pour cette édition, six pays étaient représentés : le Maroc, pays hôte, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Île Maurice.

Au terme des délibérations, le Maroc décroche la médaille d'or et valide sa qualification pour Lyon 2027. L'Île Maurice complète le tableau des qualifiés en décrochant l'argent, tandis que l'Égypte se contente du bronze. La Tunisie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se distinguent en tant que finalistes de cette édition.

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Selle d'agneau et dorade au menu

Les candidats disposaient de 5 h 30 pour réaliser deux épreuves imposées. Le thème « plateau » mettait à l'honneur la selle d'agneau, accompagnée de garnitures valorisant les produits et traditions culinaires des pays participants. L'épreuve « assiette », quant à elle, était consacrée à la dorade et aux crevettes grises, avec l'intégration d'agrumes, d'akara et d'une sauce beurre blanc revisitée à travers un ingrédient emblématique de chaque pays.

Au-delà de la réalisation des plats, le jury a évalué la maîtrise technique, la cuisson, le respect des produits, la créativité et la présentation, chaque équipe cherchant à affirmer son identité culinaire tout en répondant aux exigences du concours international.

L'Île Maurice confirme sa régularité

Pour l'Île Maurice, cette qualification s'inscrit dans la continuité de ses précédentes performances. Pour rappel, le pays avait remporté l'or continental en 2022 et l'argent en 2024. À Agadir, la délégation mauricienne était représentée par le chef Nitilesh Beharee, accompagné de son commis Parikshit Seegoolam et de son coach Vikash Coonjan.

Le Maroc également sacré en pâtisserie

La veille, mercredi 23 septembre, Agadir avait accueilli la sélection africaine de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, réunissant six pays : le Maroc, l'Île Maurice, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Le Maroc a remporté le titre continental avec 1 569 points, devançant de justesse l'Île Maurice (1 563 points), soit un écart de seulement six points. L'équipe mauricienne, qui a terminé l'épreuve sans pénalité, s'est également qualifiée pour la finale mondiale de Lyon.

Cette compétition a mis à l'épreuve la créativité, la précision et la maîtrise technique des candidats, à travers plusieurs réalisations pâtissières et des pièces artistiques en sucre et en chocolat.

Rendez-vous à Lyon en janvier 2027

Avec ces deux sélections continentales, Agadir s'impose comme une étape majeure du calendrier gastronomique africain. Les équipes qualifiées rejoindront en janvier prochain les autres représentants internationaux à Lyon pour les finales mondiales du Bocuse d'Or et de la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Rendez-vous est donc pris pour janvier 2027, lorsque les couleurs marocaines et mauriciennes flotteront sur les cuisines lyonnaises, portant les espoirs de tout un continent sur la plus grande scène mondiale de la gastronomie.