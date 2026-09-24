Angola: Des économistes préconisent des réformes structurelles pour la croissance du pays

Luanda — Les intervenants de l'Angola Economic Forum ont souligné, ce jeudi à Luanda, la nécessité pour l'Angola de s'affranchir de sa dépendance au cycle pétrolier grâce à des réformes budgétaires solides et diversifiées, ainsi qu'à des modèles macroéconomiques adaptés à la réalité sociale du pays.

Lors d'une table ronde intitulée « L'Angola et le Fonds monétaire international (FMI) : Stabilité macroéconomique, réformes et défis de la croissance », le représentant du FMI dans le pays, Victor Lledo, a déclaré que l'économie angolaise reste fortement marquée par la volatilité des cours du pétrole ; une hausse de ces derniers génère en effet une augmentation des recettes, un meilleur accès au financement et une expansion des dépenses publiques.

À l'inverse, le responsable a souligné que la chute du prix du brut entraîne des tensions budgétaires, une augmentation de la dette et un ralentissement de la croissance.

Pour inverser cette tendance, Victor Lledo a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles, telles que l'encouragement de l'épargne en période de cours élevés.

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Il a également préconisé l'adoption d'une planification budgétaire prudente, le renforcement de la loi sur la viabilité des finances publiques, l'amélioration du contrôle des engagements et une transparence accrue dans la publication des rapports d'exécution budgétaire.

Enfin, il a évoqué le renforcement de la résilience en période de crise, la flexibilisation du taux de change, la mobilisation de recettes hors pétrole par l'élargissement de l'assiette fiscale et le renforcement du système de protection sociale, afin de rendre le cadre macroéconomique plus favorable.

De son côté, le bâtonnier de l'Ordre des économistes d'Angola, Wilson Neves, a souligné l'importance de calibrer les modèles macroéconomiques afin que la stabilité se traduise concrètement par une amélioration de la qualité de vie des familles et de la compétitivité des entreprises.

À cet égard, Wilson Neves a affirmé que, bien que le secteur privé doive être au coeur de l'économie, le rôle de l'État demeure crucial dans l'élaboration de solutions adaptées au contexte national.

L'expert a également attiré l'attention sur la nécessité de privilégier l'élargissement de l'assiette fiscale plutôt que l'augmentation des taux d'imposition, dans l'optique d'une croissance plus inclusive, durable et axée sur la création d'emplois.

Pour sa part, l'universitaire Francisco Esteves a préconisé un meilleur contrôle de la consolidation budgétaire et des prix, ainsi qu'un investissement accru dans la chaîne de valeur.

« L'Angola doit achever la chaîne de production afin de réduire les importations et de stimuler l'économie nationale », a-t-il fait remarquer.

L'Angola Economic Forum est organisé par Kwanza Economics, en partenariat avec PetroAngola, et se déroule jusqu'à vendredi (le 25) ; il réunit des représentants du gouvernement, des diplomates, des dirigeants du secteur privé et des analystes économiques pour débattre de solutions et d'orientations favorisant une croissance durable de l'économie nationale.