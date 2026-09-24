Angola: La Semaine Mondiale de l'Espace commence le 4 octobre

Luanda — Plus de 22 000 personnes ont participé en 2025, aux activités de la Semaine Mondiale de l'Espace en Angola, qui commence le 4 octobre, avec l'idée de s'étendre aux 21 provinces du pays.

L'événement, qui se déroule jusqu'au 10 octobre, a pour slogan international "Rocket Revolution" (Révolution des Fusées) et l'Angola choisit le sous thème "L'espace : comme moteur de développement, de connectivité, de connaissances et d'opportunités".

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi à Luanda, lors d'une conférence de presse, la directrice générale adjointe pour le domaine technique et scientifique du Bureau National de Gestion du Programme Spatial (GGPEN), Vangilya Filipe

En 2025, la Semaine mondiale de l'espace a organisé 86 activités dans 19 des 21 provinces, auxquelles ont participé au moins 22 456 personnes, dont 6 887 filles et 7 200 garçons âgés de 7 à 17 ans, ainsi que 3 802 femmes et 4 567 hommes adultes.

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Lors de la conférence de presse, qui a servi de présenter le programme de l'édition 2026, la responsable a informé que, cette année, l'organisation envisage d'intensifier les activités de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacité en sciences et technologie spatiale. Une action qui implique des écoles, des universités, des startups et d'autres secteurs de la société pour atteindre cet objectif.

La directrice générale adjointe du secteur administratif et financier, Edna Caposso, a précisé que le programme vise à couvrir l'ensemble des 21 provinces à travers des workshops, des formations et des activités à organiser simultanément dans différentes régions du pays.

Elle a indiqué que la Semaine débute officiellement le 4 octobre, sans cérémonie d'ouverture traditionnelle.

"Les activités s'achèvent par la cérémonie de clôture le 9 octobre au Parc scientifique de Luanda", a-t-elle précisé.

Parmi les nouveautés, figure le premier concours national de fusées scolaires "Rocket Revolution Angola 2026", dont les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 septembre et se terminent le 25 de ce mois.

Le concours prévoit une formation à distance pour accompagner les participants dans la construction et le lancement de fusées, une initiative destinée à rapprocher les jeunes des domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

En matière de connectivité, elle a affirmé que plus de 40 municipalités bénéficient déjà des services via Angosat-2, tandis que plus de 46 sites ont été recensés en vue d'une installation dans le cadre du Conect Angola. La connectivité couvre actuellement plus de 19 provinces.

Edna Caposso a annoncé qu'au moins soixante gestionnaires provinciaux ont été formés entre le 18 mai et le 10 juillet, dans le but de renforcer leurs capacités de suivi des initiatives de la technologie spatiale dans les provinces.

Le programme comprend également des ateliers pour les start-ups, des formations internationales, des initiatives d'incubation et la signature d'accords avec des institutions nationales et internationales.