Angola: Les « Palancas Negras » en quête d'une première victoire face à l'Égypte au Caire

Luanda — L'équipe nationale de football de l'Angola affronte l'Égypte ce vendredi au Caire, lors de la première journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027, avec l'objectif de décrocher une première victoire face à cet adversaire en huit confrontations.

Sous la direction technique du Sénégalais Aliou Cissé, l'équipe angolaise est arrivée en Égypte ce jeudi après trois jours de préparation à Casablanca (Maroc) ; elle effectuera ce soir, à 18h00 heure locale (16h00 en Angola), la séance d'entraînement de reconnaissance de la pelouse du Stade international du Caire, où se déroulera le match.

L'entraîneur est conscient des difficultés qui l'attendent, mais affiche son ambition et souligne l'importance d'obtenir un résultat positif, tout en précisant que l'équipe est encore en phase de construction.

L'agence Angop a appris que, pour des raisons de santé, le sélectionneur ne pourra pas compter sur l'attaquant Depú, du Petro de Luanda.

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Pour cette rencontre, Aliou Cissé a convoqué les gardiens Hugo, Neblú, Ekumby et Rui ; les défenseurs David Carmo, Kinito, Marsoni, Pedro Bondo, Jonathan Buatu, Nurio Fortuna, Hossi, Sandro Cruz, Kialunda Gaspar et Alexandre ; ainsi que les milieux de terrain Mário Balbúrdia, Show, Keliano et Beni Mukendi.

Les attaquants Milson, Zini, Chico Banza, Gilberto, Fernandinho, Mabululu, Miro et Zito Luvumbo complètent le groupe.

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027) se déroulera du 19 juin au 17 juillet, conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

L'Angola et l'Égypte se sont affrontés pour la dernière fois en décembre dernier, lors de la CAN 2025, match qui s'est soldé par un score nul et vierge.

En huit rencontres depuis 1992, les « Palancas Negras » de l'Angola comptabilisent quatre matchs nuls et autant de défaites.