Angola: Le gouvernement évalue le relogement des sinistrés des inondations à Benguela

Benguela — Le relogement des familles touchées par les inondations du 12 avril dans la province de Benguela, ainsi que les mesures de prévention pour la saison des pluies 2026-2027, ont été au coeur de la deuxième réunion ordinaire de la Commission nationale de protection civile ce jeudi.

À l'ouverture de la séance, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a indiqué que la priorité de la réunion était d'évaluer l'état d'avancement des mesures de relogement et de relèvement des familles touchées par les crues de la rivière Cavaco.

Selon João Ernesto dos Santos, la Commission nationale de protection civile a effectué une visite de travail dans la province de Benguela le 9 juillet afin d'évaluer la situation des familles sinistrées ainsi que le niveau de mise en oeuvre des mesures de réponse et de relèvement.

« Cette évaluation nous a permis d'avoir une compréhension plus précise de la situation et de définir des actions prioritaires », a-t-il déclaré.

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À la suite des constats effectués sur le terrain, a-t-il ajouté, une autorisation a été sollicitée auprès du Président de la République pour permettre à la Commission nationale de protection civile de suivre et d'accélérer la mise en oeuvre des actions définies pour faire face à la situation.

Selon le responsable gouvernemental, la réunion vise donc à évaluer les progrès réalisés dans le processus de réinstallation et de relèvement des ménages touchés, à identifier les contraintes persistantes et à définir des mesures supplémentaires.

Le ministre d'État a également souligné la nécessité de renforcer les mesures de prévention, de préparation et de réduction des risques en vue de la saison des pluies 2026-2027.

« Il importe donc que cet exercice aboutisse à une évaluation objective des progrès accomplis, des contraintes persistantes et, surtout, des mesures à prendre pour réduire la vulnérabilité des populations face aux calamités et garantir une réponse plus efficace », a-t-il déclaré.

João Ernesto dos Santos, également coordinateur de la Commission nationale de la protection civile, a prôné une action fondée sur « la coordination, la réactivité, la responsabilité institutionnelle et le sens de la mission ».

De cette manière, a-t-il affirmé, on s'assurera que les décisions prises par les autorités se traduisent par des résultats concrets sur le terrain.

Le ministre d'État a rappelé que la Commission nationale de la protection civile avait tenu sa première réunion sous sa coordination le 29 juin à Luanda, procédant à un bilan de la saison des pluies qui venait de s'achever.

À cette occasion, le Plan stratégique de prévention et de réduction des risques et des catastrophes ainsi que le Plan national de préparation, de contingence et de réponse aux calamités et catastrophes -- tous deux couvrant la période 2026-2027 -- ont également été examinés et approuvés.

À l'issue de la réunion, les membres de la Commission nationale de la protection civile ont effectué des visites d'évaluation sur le terrain, en prêtant une attention particulière aux zones touchées par les inondations et aux mesures de relocalisation des populations.

Entre autres points, l'état d'avancement des travaux a été examiné, notamment en ce qui concerne les logements destinés aux personnes touchées et les digues de retenue de la rivière Cavaco, ainsi que le centre d'accueil des familles sinistrées.

La deuxième réunion ordinaire de la Commission nationale de protection civile a vu la participation de la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmem do Sacramento Neto, et de plusieurs secrétaires d'État représentant les titulaires des différents départements ministériels.