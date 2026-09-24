Angola: Le Japon investit 3 millions de dollars pour renforcer les études géologiques au pays

Luanda — Le gouvernement du Japon a fait un don de 440 millions de yens (environ trois millions de dollars) pour renforcer la capacité opérationnelle et les études géologiques de l'Institut géologique d'Angola (IGEO).

Ce soutien comprend, dans une première phase, deux véhicules Toyota Land Cruiser destinés à appuyer les activités de prospection et les études géologiques sur l'ensemble du territoire national.

Cette information a été communiquée jeudi à Luanda par le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Victor, lors de la cérémonie de remise officielle du premier lot d'équipements à l'IGEO, dans le cadre du programme de développement économique et social entre les deux pays.

Selon le responsable, il s'agit d'une aide financière « non remboursable », s'inscrivant dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon.

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De son côté, l'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a expliqué que les fonds ne se limitaient pas aux deux véhicules.

Il a souligné que le programme prévoyait également la fourniture d'équipements spécifiques pour renforcer les activités géologiques et minières, tels que des drones, des appareils photo numériques et des dispositifs d'analyse équipés de capteurs.

À cette occasion, le directeur de la Division Infrastructures de Toyota en Angola, Toshihiko Onuma, a annoncé l'ouverture de la « CFAO Angola Academy » en novembre prochain, afin de renforcer la formation de la prochaine génération de professionnels du secteur minier dans le pays.

Pour ce responsable, cette initiative témoigne de l'engagement de Toyota Tsusho à contribuer au développement industriel et au bien-être du peuple angolais.