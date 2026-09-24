Algérie: Le président de la République nomme nombre de walis, walis délégués et secrétaires généraux des wilayas

Alger — En complément du mouvement partiel opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des walis, walis délégués et secrétaires généraux des wilayas, et conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, il a nommé, jeudi, nombre de walis, walis délégués et secrétaires généraux des wilayas, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.
Il s'agit des walis :
- M. Abdelkrim Bettioui, dans la wilaya de Biskra.
- M. Lakhdar Seddas, dans la wilaya de Naâma.
Il a également été procédé à la nomination de M. Rabah Mourad Yeza en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Bouzaréah, dans la wilaya d'Alger.
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Dans le corps des secrétaires généraux des wilayas, ont été nommés :
- M. Ahmed Kameche, dans la wilaya de Laghouat.
- M. Mourad Haddada, dans la wilaya de Batna.
- M. Mohamed Mehdi, dans la wilaya de Béjaïa.
- M. Idir Iken, dans la wilaya de Tiaret.
- M. Djelloul Cheboui, dans la wilaya de Skikda.
Il a, par ailleurs, été mis fin aux fonctions de dix (10) cadres en leur qualité de secrétaires généraux des wilayas en vue de leur admission à la retraite :
- M. Mostefa Boussouar, dans la wilaya de Laghouat.
- M. Rachid Zouad, dans la wilaya de Batna.
- M. Saïd Yahiaoui, dans la wilaya de Béjaïa.
- M. Ahcene Meddouri, dans la wilaya de Tébessa.
- M. Miloud Fellahi, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
- M. Bouabdellah Tahar Kouadri, dans la wilaya de Skikda.
- M. Ahmed Menasri, dans la wilaya de Mostaganem.
- M. Fodil Laidani, dans la wilaya d'Oran.
- M. Abdelaziz Djouadi, dans la wilaya de Khenchela.
- Mme Karima Masnoua, dans la wilaya de Tipasa.