Algérie: Les opérateurs tenus de s'approvisionner en pièces et accessoires plastiques locaux dès début 2027

Tissemsilt — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a fixé, jeudi à Tissemsilt, la date du 31 décembre prochain comme dernier délai pour l'importation des pièces plastiques entrant dans la fabrication et le montage des véhicules, soulignant que toutes les pièces pouvant être produites localement seront prises en charge par l'unité de production de composants et d'accessoires plastiques automobiles "General Plastic Injection" dans cette wilaya.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'inauguration, sur instruction du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, de l'unité de production de composants et d'accessoires plastiques automobiles relevant du Holding Algeria Chemical Specialities (ACS), M. Sifi Ghrieb a précisé que tous les opérateurs agréés en Algérie dans la fabrication et le montage automobile "seront, à compter de la fin de l'année, tenus de s'appuyer sur la production de l'usine de Tissemsilt pour les pièces plastiques pouvant être fabriquées localement, et ce, dans le cadre d'un cahier des charges clair".

L'objectif, ajoute-t-il, est d'atteindre un "taux d'intégration effectif" dans l'industrie automobile, d'autant plus que l'Algérie s'est engagée dans la construction d'une véritable industrie automobile reposant sur une production à forte valeur ajoutée.

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M. Sifi Ghrieb était accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de l'Industrie, M. Farid Kourtel, du ministre des Finances, M. Mohammed Lamine Lebbou, et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula.