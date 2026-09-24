Congo-Brazzaville: Délinquance faunique - Sept présumés trafiquants de peaux de panthère vont comparaître à Ewo

Le Tribunal de grande instance d'Ewo, dans le département de la Cuvette-Ouest, va abriter le 28 septembre une audience portant sur une affaire de délinquance faunique dont sept personnes présumées négociants de peaux de panthère vont comparaître pour répondre des actes qui leur sont reprochés.

Selon une source, les faits remontent au 18 mai 2026 à Ewo, où quatre individus avaient été pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de quatre peaux, un crâne et quatre dents de panthère. A la suite de cette dénonciation, trois autres complices avaient été, trois jours plus tard, rattrapés dans le district de Kellé. Ces derniers avaient été conduits à Ewo où ils ont rejoint leurs complices et placés à la maison d'arrêt de cette localité, attendant leur procès.

La même source affirmerait qu'il s'agirait d'un réseau de présumés trafiquants de produits fauniques démantelé par ces services dans le département de la Cuvette-Ouest. Ils seraient, pour certains, acheteurs et revendeurs et, pour d'autres, intermédiaires et transporteurs de ces produits fauniques prohibés. L'audience du 28 septembre concernerait les plaidoiries et réquisitions du ministère public avant que le tribunal se prononce sur le sort de ces prévenus.

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Ces présumés délinquants fauniques risquent des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende allant jusqu'à cinq millions de FCFA chacun conformément à la loi.

Au Congo, l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces animales intégralement protégées ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits par la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 en son article 27, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique.