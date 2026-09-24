Congo-Brazzaville: L'OMS et le pays s'engagent à offrir des soins de qualité aux patients

A l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, jeudi 17 septembre, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Pr Donatien Mounkassa, ainsi que le responsable d'équipe maladies non transmissibles, représentant le directeur régional de l'OMS, Dr Koffi Nyarko, ont conjointement procédé à l'éclairage du bureau régional de l'OMS Afrique, traduisant le renouvellement de leurs engagements pour offrir des soins de qualité à tous les patients.

Instaurée en 2019, la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des patients vise, entre autres, à sensibiliser aux enjeux de la sécurité des patients, à promouvoir les actions pour l'amélioration de la sécurité de ces derniers.

Comme l'année dernière à Brazzaville, la commémoration de cette journée a été ponctuée par l'illumination en orange du bureau régional Afrique de l'OMS (Afro). En effet, bien plus qu'une simple illumination, cette lumière, a indiqué le représentant de l'OMS, « symbolise notre engagement commun à garantir que les soins de santé guérissent, soutiennent et protègent chaque personne qui en dépend ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée sur le thème « Des soins sûrs pour les maladies non transmissibles », cette célébration met en évidence le danger que représente pour les patients les maladies non transmissibles (MNT) comme le diabète, le cancer, les maladies cardiaques ou affections respiratoires chroniques.

En effet, selon le responsable d'équipe maladies non transmissibles de l'OMS, Dr Koffi Nyarko, au moins quarante-trois millions de décès causés par les maladies non transmissibles ont été enregistrés dans le monde en 2021. En Afrique, c'est 37% des décès enregistrés en 2019 qui on été causés par ces maladies. En 2000, ce pourcentage a connu une baisse de 13%, soit 24% de décès enregistrés. Cependant, malgré les progrès réalisés, des efforts restent encore à fournir.

Koffi Nyarko, à cet effet, a encouragé le gouvernement à « intégrer la sécurité des patients dans les politiques, programmes et pratiques quotidiennes liés aux MNT ». Dans ce contexte, il a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement. « L'OMS continuera de travailler avec les Etats membres et les partenaires pour renforcer la qualité et la sécurité des services liés aux MNT dans toute la région », a t-il rassuré.

De même, le directeur du cabinet du ministre de la Santé et de la Population s'est voulu plus rassurant sur la responsabilité du gouvernement dans l'offre des soins. « La qualité des soins et la sécurité sanitaire ne sont pas des options, elles constituent une priorité nationale absolue », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a souligné le caractère symbolique de cet éclairage, affirmant qu'il « dépasse le simple geste protocolaire. Cela symbolise le pacte de confiance et de sécurité de l'État avec chaque patient, en particulier ceux qui luttent au quotidien contre les maladies non transmissibles ». Signalons qu'en dehors des délégués du ministère de la Santé du Congo et ceux de l'OMS-Afrique, cette cérémonie solennelle a également réuni dans une ambiance chaleureuse des dizaines de professionnels de santé.