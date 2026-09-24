Sénégal: Election du SG de l'ONU - Macky Sall garde encore toutes ses chances de succès, assure Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré, jeudi, que son prédécesseur, Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, garde encore toutes ses chances de succès.

"Je ne partage pas le pessimisme sur la candidature de l'ancien président du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Tout au contraire, je pense qu'elle garde encore toutes ses chances de succès", a-t-il notamment déclaré dans un entretien diffusé le même jour sur France 24 et Radio France internationale (RFI).

"En réalité, ceux qui sont, ou celles qui sont considérés comme ayant des chances, ne le seront que lorsque les cinq membres du Conseil de sécurité auront décidé que leur candidature passe", a expliqué le chef de l'Etat du Sénégal lors de cette interview accordée à ces médias français en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

Bassirou Diomaye Faye est d'avis qu' on ne sait pas encore ce que seront les votes des membres permanents du Conseil de sécurité.

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"Les jeux restent ouverts. Nous sommes en train de faire le travail. Nous sommes en train de discuter avec ceux qui votent, ceux qui tiennent la décision et j'estime, contrairement à ces prédictions, que les chances sont réelles", a indiqué le président Faye, louant le profit du candidat Macky Sall.

Qui de mieux aujourd'hui pour défendre une meilleure place de l'Afrique que le président Macky Sall ?, s'est-il interrogé, laissant entendre que le candidat du Sénégal est l'acteur le mieux placé pour défendre la réforme de l'architecture financière internationale.

A ses yeux, le président Macky Sal qui, a subi les affres de la dette qui l'ont plombé par rapport aux ambitions qu'il a eues et qu'il partage avec beaucoup de pays du tiers-monde ou du Sud.

"Je pense que sur ce rapport-là, il est de notre devoir de le soutenir en tant que Sénégalais, de le soutenir parce que nous pensons aujourd'hui que la place qui doit être celle de l'Afrique au sein de l'ONU ne peut être mieux défendue que par un Africain", a insisté le dirigeant sénégalais.