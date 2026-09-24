Sénégal: Diphtérie - Les 5 à 15 ans représentent 54,4% des cas

Dakar — La tranche d'âge comprise entre 5 et moins de 15 ans est la plus touchée par l'épidémie de diphtérie qui sévit dans 12 des 14 régions du pays, avec 54,4 % des cas (62 cas), a-t-on appris du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP).

"La tranche des 5 à moins de 15 ans concentre 54,4 % des cas (62 cas), suivie des 15 ans et plus (28,1 %, 32 cas), confirmant le glissement d'âge déjà observé à la semaine 37", lit-on notamment dans le deuxième SITREP, le rapport de situation de la riposte contre l'épidémie de diphtérie du 21 septembre transmis à l'APS.

Selon le document, le profil démographique des cas retenus, l'âge médian se situe à 10 ans (étendue : 1 à 58 ans). La région de Kédougou (est) constitue le foyer principal de l'épidémie avec 33 cas, soit 28,9 % du total national de cas de diphtérie, une maladie qui réapparaît au Sénégal après plus de vingt ans d'accalmie.

Dans une interview accordée à l'APS, le gestionnaire d'incident diphtérie du MSHP a ainsi fait savoir que les enfants non ou incomplètement vaccinés sont les principales victimes de l'épidémie de diphtérie depuis la confirmation officielle du premier cas le 1er août dernier par l'Institut Pasteur de Dakar.

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"Aujourd'hui, les enfants d'âge scolaire sont de plus en plus touchés. Les plus vulnérables sont les enfants « zéro dose » et incomplètement vaccinés", a indiqué Dr Jean-Pierre Diallo.

Rappelant qu'à Kédougou (est), région la plus touchée avec 33 cas, soit 28,9 du total national (114 cas au 21 septembre 2026), il a fait savoir que "le premier signal a été une série de décès d'enfants de moins de cinq ans à l'hôpital régional" Amath Dansokho.

Selon le gestionnaire d'incident, la vulnérabilité des enfants à la diphtérie s'explique par une vaccination "incomplète".

"La couverture vaccinale nationale est bonne, mais la moyenne cache des poches d'enfants non ou mal vaccinés, surtout dans les zones rurales et frontalières. La bactérie circule dans ces poches", a alerté le docteur Jean-Pierre Diallo.

Selon lui, il est difficile d'identifier tous les enfants zéro dose et sous-vaccinés, notamment dans les zones enclavées.

D'après les données du deuxième SITREP, le statut vaccinal de 67,9% d'enfants de 15 mois à 15 ans est inconnu ou l'enfant n'est pas vacciné, tandis que 24,7 % ont reçu au moins trois doses de vaccin contenant l'anatoxine diphtérique.

La diphtérie est une maladie bactérienne contagieuse, qui se transmet par la toux et les éternuements, ou par contact direct. Elle se manifeste par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement ou un cou gonflé, mais est évitable par la vaccination.

Le 1er juillet 2025, le Sénégal a officiellement lancé l'introduction du vaccin hexavalent dans son Programme élargi de vaccination (PEV).

Ce vaccin, qui remplace les vaccins Pentavalent et antipoliomyélitique inactivé (VPI), jusque-là administrés séparément, est un combiné qui protège contre six maladies : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les infections à Haemophilus influenzae type B (Hib) et la poliomyélite.