Sénégal: Diphtérie - Les enfants non ou incomplètement vaccinés particulièrement vulnérables

Dakar — Les enfants non ou incomplètement vaccinés sont les principales victimes de l'épidémie de diphtérie apparue dans 12 des 14 régions du Sénégal, a-t-on appris de l'Incident Manager (ou gestionnaire d'incident) diphtérie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP).

"Aujourd'hui, les enfants d'âge scolaire sont de plus en plus touchés. Les plus vulnérables sont les enfants « zéro dose » et incomplètement vaccinés", a notamment dit docteur Jean-Pierre Diallo, rappelant qu'à Kédougou (est), région la plus touchée avec 33 cas (soit 28,9 du total national), "le premier signal a été une série de décès d'enfants de moins de cinq ans à l'hôpital régional".

S'exprimant dans un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise (APS), le gestionnaire d'incident diphtérie a expliqué la vulnérabilité des enfants à cette maladie par une vaccination "incomplète".

Même si "la couverture vaccinale nationale est bonne, la moyenne cache, selon lui, des poches d'enfants non ou mal vaccinés, surtout dans les zones rurales et frontalières", proches dans lesquelles la bactérie circule.

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D'après les données officielles, la couverture vaccinale au Sénégal s'élève à 80% pour un objectif de plus de 90%.

S'agissant de la diphtérie, le docteur Jean-Pierre Diallo estime que "le contexte régional compte aussi, car plusieurs pays voisins font face à cette maladie".

"Il faut aussi reconnaître qu'elle circulait à bas bruit. Une revue rétrospective a identifié 11 cas suspects, tous décédés, entre août 2024 et juillet 2026", a-t-il fait savoir.

Insistant sur la vulnérabilité des enfants à la diphtérie, le gestionnaire d'incident diphtérie reconnaît qu'il est difficile d'identifier tous les enfants "zéro dose" et sous-vaccinés, notamment dans les zones enclavées.

C'est sans doute, à cause de cela, que le profil démographique place l'âge médian des cas retenus à 10 ans (étendue : 1 à 58 ans). En effet, d'après les données du deuxième SITREP, le rapport de situation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) du 21 septembre, la tranche d'âge des 5 à moins de 15 ans concentre 54,4 % des cas (62 cas), suivie des 15 ans et plus (28,1 %, 32 cas), confirmant le glissement d'âge déjà observé à la semaine 37.

La diphtérie est une maladie bactérienne contagieuse, mais évitable par la vaccination. Elle se transmet par la toux et les éternuements ou par contact direct.

Le Sénégal fait actuellement face à sa première épidémie biologiquement confirmée après une accalmie de plus de de vingt ans, selon le MSHP, avec 114 cas confirmés, dont 11 décès, depuis le signalement par le Centre hospitalier régional Amath-Dansokho de Kédougou, du décès, le 29 juillet dernier, de deux enfants présentant un tableau évocateur de diphtérie respiratoire.