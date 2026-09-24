Sénégal: Kaffrine - Une soixantaine de talibés formés sur différents métiers

Kaffrine — L'ONG Secours islamique France (SIF) a organisé à Kaffrine une session de formation dans plusieurs métiers au profit d'une soixantaine d'apprenants des écoles coraniques traditionnelles.

Ce projet intitulé « TAWDE II - Inclusion des enfants et jeunes talibés au Sénégal », a notamment porté sur les métiers de la couture, de l'énergie solaire, de l'aviculture, de l'embouche, de la mécanique et de l'électricité, a indiqué Amdy Moustapha Faye, chargé du projet Inclusion des talibés au sein du SIF.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des attestations de réussite, il a rappelé que les compétences professionnelles des talibés ont été évaluées avec le concours du Centre de formation professionnelle (CFP) de Kaffrine et du Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel (CNFMETP).

L'ambition de ce programme est de contribuer à la diversification des parcours en vue de faciliter l'accès des talibés à la formation professionnelle et, à terme, à l'emploi, a expliqué le responsable de SIF.

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"La stratégie du projet repose notamment sur les daara-ateliers, les ateliers de proximité et les centres d'incubation, ainsi que sur l'accès aux centres de formation professionnelle certifiants", a encore fait valoir M. Faye.

S'exprimant au nom des bénéficiaires, Khadidiatou Wilane, formée en couture et en hygiène menstruelle, s'est réjouie des connaissances acquises, parlant une opportunité supplémentaire pour leurs avenirs professionnels.