Sénégal: Modernisation des transports - Le FDTT réceptionne un premier lot de 100 taxis électriques

Dakar — Le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) a organisé, jeudi, à Dakar, la cérémonie de réception officielle de 100 taxis faisant partie d'un programme d'acquisition de 1 000 véhicules électriques destinés à moderniser et à renouveler le parc de transport public.

Le FDTT affirme avoir noué un partenariat avec la Banque pour le commerce et l'industrie (BCI) en vue de l'acquisition des taxis destinés aux professionnels du transport.

Selon son administrateur, Bara Sow, le FDTT veut mettre en circulation 1 000 taxis électriques avant la fin de l'année prochaine, ce qui va nécessiter un financement de 13 milliards de francs CFA.

"La cérémonie qui nous réunit va bien au-delà de la simple réception de 100 véhicules : elle traduit notre volonté d'expérimenter un nouveau modèle capable de concilier le renouvellement du parc, la modernisation du transport et la transition énergétique", a souligné M. Sow.

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"En utilisant ses propres ressources pour garantir et sécuriser les crédits, le FDTT ne se substitue pas aux banques, il crée un effet de levier pour rassurer les institutions financières et démultiplier les financements privés", a-t-il expliqué.

"Ce projet ne sert pas seulement à gagner de l'argent. Il va offrir des services de transport dignes du Sénégal, grâce à de bons véhicules et des chauffeurs placés dans les meilleures conditions de travail", a soutenu le directeur général de la BCI, Papa Massal Dièye.

Selon M. Dièye, la BCI et le FDTT vont mettre en circulation 700 taxis avant la fin de cette année, auxquels s'ajouteront 300 autres avant le 31 décembre 2027.

D'après lui, le souhait du Fonds de développement des transports terrestres et de la Banque pour le commerce et l'industrie est de faire en sorte que 10 000 taxis électriques puissent circuler au Sénégal, dans les prochaines années, grâce à ce programme de modernisation et de renouvellement du parc de transport public.

Les bénéficiaires du premier lot de 100 voitures se sont réjouis de l'initiative conjointe du FDTT et de la BCI.

"Avec ce programme, nous ferons beaucoup de recettes et améliorerons nos conditions de travail", a dit leur porte-parole, Famara Daffé.

La dépense nécessaire pour parcourir 450 kilomètres avec les nouveaux taxis ne va pas dépasser 5 000 francs CFA, a signalé M. Daffé.

Avec les taxis utilisés jusque-là, la dépense journalière de carburant s'élève à environ 30 000 francs, d'après lui.