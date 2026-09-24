Ile Maurice: Week-end de fête entre dégustations et (re)découverte du quartier historique

Des lampions et du rouge partout. Des échoppes pour se faire plaisir. Des restaurants qui affichent complet. Le quartier chinois historique sera à nouveau en fête, ce week-end. Les 26 et 27 septembre, la rue La reine et les alentours accueilleront la 19e édition du Chinatown Food & Cultural Festival (CFCF), au rythme des danses, des saveurs et des traditions chinoises.

Organisé par la Chambre de commerce chinoise, sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, de l'ambassade de Chine, du Centre culturel chinois et de la municipalité de PortLouis, le festival propose une immersion dans les différentes facettes de la culture venues de l'Empire du Milieu. Bons petits plats (spécialités et street food), musique, danses traditionnelles, arts martiaux, artisanat et autres expressions artistiques seront au rendez-vous.

Lors de la présentation de cette nouvelle édition, le mardi 22 septembre, une danse traditionnelle et une danse du lion ont donné un avant-goût de l'ambiance qui attend les visiteurs. De quoi rappeler que le festival ne se limite pas aux spécialités culinaires, il est aussi une invitation à découvrir une culture à travers de multiples déclinaisons. Pour l'occasion, un code QR pourra être scanné par le public, durant le festival, ajoutant une dimension interactive à cette expérience.

Une histoire qui remonte à 1908

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Derrière ce rendez-vous festif se trouve une institution qui fait partie intégrante de l'histoire de Chinatown. Fondée le 8 décembre 1908, la Chambre de commerce chinoise (CCC), également connue sous le nom de Va Siong Kwong Sow, est la deuxième plus ancienne chambre de commerce chinoise d'outre-mer, après celle créée à Singapour en 1906.

À ses débuts, la CCC avait pour objectif de défendre les intérêts des commerçants d'origine chinoise, d'accompagner les nouveaux venus et d'aider les membres de la communauté se retrouvant dans des situations de détresse soit pour cause de vieillesse, de maladie ou de difficultés financières. Depuis 2005, la CCC organise ainsi le CFCF, devenu au fil des éditions, un rendez-vous qui rassemble un public nombreux de tous horizons.

Durant le festival, les visiteurs pourront se promener dans les rues de Chinatown, découvrir ou redécouvrir les commerces spécialisés - telle la pharmacie traditionnelle - et les restaurants du quartier, mais aussi apprécier les talents de musiciens, artistes et danseurs. La calligraphie chinoise, la peinture, les arts martiaux, l'artisanat et les cuisines traditionnelles seront également mis à l'honneur.

Pour cette 19e édition, le Groupe ABC renouvelle son soutien en tant que sponsor principal de la manifestation, et ce pour la 13e année consécutive. Un partenariat qui, selon le groupe, s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur de la promotion de la culture chinoise à Maurice.

Le groupe ABC aux avant-postes

Cette implication trouve ses racines dans l'histoire du fondateur du Groupe ABC, Jean Etienne Moilin Ah-Chuen, dont le parcours est étroitement lié à l'essor des Mauriciens d'origine chinoise et leur rayonnement dans la société mauricienne. «Le CFCF occupe une place particulière dans l'histoire du Groupe ABC», a déclaré Donald Ah-Chuen, Group director d'ABC Group. Il a souligné que le festival est l'occasion de partager mais aussi de faire découvrir les traditions chinoises au grand public, tout en renforçant les liens entre les différentes composantes de la société mauricienne.

Durant le week-end, plusieurs filiales du Groupe ABC seront réunies au sein du pavillon ABC. ABC Foods, United Chemists, S.W Bio Processors, Chery Mauritius, Leapmotor Mauritius, JMC Mauritius, ABC Banking, Premium Brands, Speedfreight et Safelane Insurance Brokers y présenteront leurs produits et services à travers différentes animations et expériences. L'athlète handisport Noemi Alphonse, double championne du monde du 100 m T54 et soutenue par le Groupe ABC, sera également présente au pavillon.

Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 26 septembre, de 15 h 30 à 22 heures, et le dimanche 27 septembre, de midi à 22 heures. Deux jours pour faire vivre Chinatown, célébrer la culture chinoise et, surtout, profiter ensemble de cette fête qui rassemble les Mauriciens dans toute leur diversité.