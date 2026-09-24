Ile Maurice: Fillin veut réinventer la station-service

Faire le plein, mais aussi ses courses, prendre un café, déjeuner, travailler ou simplement faire une pause. Une stationservice conçue comme un véritable espace de vie, c'est le pari de Fillin. Premier réseau 100% mauricien, lancé par le groupe Bhunjun, Fillin veut faire évoluer ses 37 stations vers ce modèle plus moderne. La première réalisation de ce nouveau concept est attendue à l'horizon 2028.

Dévoilé lors d'une soirée de lancement en août dernier, il rompt avec l'image classique de la station-service. Le déploiement se fera progressivement au sein du réseau, qui compte aujourd'hui 37 stations et quelque 250 employés.

Pour ces nouvelles stations, Fillin s'inspire notamment de la traditionnelle «laboutik sinwa», qui demeure un commerce de proximité profondément ancré dans les habitudes mauriciennes. L'idée est d'en reprendre le principe de proximité tout en l'adaptant aux nouveaux modes de consommation.

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L'architecture sera ainsi conçue pour créer un environnement plus accueillant : toitures en pente et en tôle ondulée, touches de bois, végétation tropicale et lignes contemporaines. À l'intérieur, l'espace grab-and-go permettra un achat rapide, tandis qu'un bistrot-café proposera différentes configurations d'assises. Produits locaux, matériaux chaleureux, éléments tressés, luminaires sur mesure et fresques colorées contribueront à donner à chaque station une identité distincte. La technologie occupera également une place centrale. Le client pourra, depuis son téléphone, régler son carburant, réserver un lavage ou commander un repas. La station deviendra ainsi un espace de services, et non plus uniquement un point de distribution.

«Notre ambition ne se limite pas à transformer un réseau de stations-service : nous voulons réinventer la halte du quotidien à Maurice», explique Kris Lutchmenarraidoo, directeur de Fillin Petroleum Ltd.

Le concept intègre enfin la dimension énergétique. Des panneaux solaires seront installés sur les toitures afin de produire une partie de l'électricité nécessaire au fonctionnement des stations. Cette production contribuera également à alimenter les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Pour Fillin, la station-service de demain devra donc répondre à plusieurs usages simultanément : mobilité, consommation, restauration, services et recharge. Avec ce modèle, le groupe entend transformer un simple point de ravitaillement en un espace de proximité multifonctionnel, tout en conservant une identité inspirée du paysage commercial mauricien.