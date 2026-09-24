Ile Maurice: La Financial Crimes Commission met en vente huit propriétés confisquées à travers l'île

La Financial Crimes Commission (FCC) a lancé, le 18 septembre, un appel d'offres public pour la vente de huit propriétés immobilières réparties dans plusieurs régions de Maurice. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des missions de l'institution en matière de gestion des avoirs saisis.

Le lot mis en vente comprend deux propriétés résidentielles avec terrain et bâtiment, situées respectivement à Laurier Avenue, BelleVue, Albion (terrain de 358,20 m², construction d'environ 103 m²) et à La Cocoterie, Baie-duTombeau (terrain de 385,50 m², construction d'environ 250 m²). S'y ajoutent trois appartements : l'un à Blue-Bay Holiday Resort, et deux autres - les appartements n°1 et n°2, situés dans la même résidence, Laguna Court, à Flicen-Flac. Enfin, trois terrains complètent l'offre : l'un à Sodnac, non loin de l'immeuble Hillview (365,12 m²), l'un à Beau-Séjour, Quatre-Bornes (304 m²) et l'autre à Indiana Street, Le Hochet, Terre-Rouge (226 m²).

Toutes les propriétés sont proposées à la vente «en l'état où elles se trouvent», sans garantie ni représentation quant à leur condition, leur qualité ou leur adéquation. Les personnes intéressées sont vivement encouragées à visiter les lieux avant de soumissionner. Des visites encadrées par des fonctionnaires de la FCC sont prévues entre le 23 septembre et le 2 octobre, certains terrains nécessitant une demande préalable de rendez-vous.

Le dossier d'appel d'offres - disponible sur le site de la FCC ou au Réduit Triangle, à Moka - est ouvert à toute personne, société ou entité éligible, sous réserve qu'elle ne soit pas frappée d'une interdiction de participer aux marchés publics ou impliquée dans des activités illicites, frauduleuses ou corrompues.

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Avec le formulaire de soumission, il faut adjoindre une copie de carte d'identité nationale ou du passeport du soumissionnaire, le cas échéant son numéro d'immatriculation d'entreprise (BRN) si applicable, ainsi qu'un chèque représentant un dépôt de garantie équivalant à 10 % du prix offert, libellé à l'ordre de la Financial Crimes Commission. Ce dépôt doit rester valable 90 jours et être remis sous pli séparé pour chaque propriété.

Les offres doivent être déposées sous pli scellé dans la boîte prévue à cet effet à la réception du siège de la FCC, au plus tard le 30 octobre à 14 heures. Au-delà de ce délai, toute soumission sera automatiquement rejetée.

L'attribution se fera sur la base du prix le plus élevé, sous réserve de la conformité du dossier et d'une vérification financière et légale préalable. La FCC se réserve toutefois le droit de rejeter toute offre, y compris la plus élevée, sans avoir à en justifier les raisons. Le soumissionnaire retenu disposera d'un délai d'un mois pour signer l'acte de vente et de trois mois pour régler l'intégralité du prix d'achat, frais de notaire, taxes et droits d'enregistrement étant à sa charge.