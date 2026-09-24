Ile Maurice: D'importants volumes échangés durant la semaine

La plateforme multidevise de la Bourse de Maurice a connu d'importants échanges durant la semaine écoulée : Rs 330 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur MCB Group Limited - Rs157,4 millions, Compagnie Immobilière Ltée - Rs 78,7 millions, SBM Holdings Ltd - Rs 12,3 millions, Alteo Limited - Rs 11,4 millions et CM Diversified Credit Ltd - Rs 11 millions. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère hausse de 0,12 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi 23 septembre à 11 347,70 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2304,67 points.

L'indice SEM10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 439,84 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 323,9 milliards.

Sur les 63 titres cotés, 16 ont terminé la semaine à la hausse, 33 sont demeurés stables et 14 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent Lux Island Resorts Ltd (+7,78%), MUA Ltd (+5%), BlueLife Limited (+4,48%), NewGold ETF (+4,24%) et Innodis Ltd (+1,16%). Les plus fortes baisses concernent Promotion and Development Ltd (-6,61%), Medine Limited (-4,02%), The Mauritius Development Investment Trust Ltd (-2,65%), Omnicane Ltd (-2,37%) et CIEL Limited (-2,33%).

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Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,38% à 19,52%.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 222,57 points et 399,95 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 31,5 milliards. Des transactions totalisant Rs 80,6 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée, Kolos Cement Ltd et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,56% et 20,82%.

Sur le plan international, le Dow Jones a perdu 0,44% alors que le NASDAQ a enregistré une hausse de 4,86% en une semaine. Le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont gagné 0,70%, 0,47% et 0,80% respectivement durant la même période.