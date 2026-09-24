Sénégal: Vers la construction de 658 logements, des espaces commerciaux et des bureaux aux Maristes

Dakar — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana a présidé, jeudi, la cérémonie de signature d'un contrat de construction d'un complexe immobilier de 658 logements, des espaces commerciaux et des bureaux au quartier des Maristes, dans la commune de Hann-Bel-Air.

Cette convention sera exécutée par la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) et la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE).

Intervenant lors de la cérémonie de signature de ce partenariat technique en présence des responsables de la SN-HLM et de la CSE, Moussa Balla Fofana, a précisé que "la signature de ce contrat ne constitue pas simplement un acte juridique ou commercial".

"Elle traduit, selon lui, une volonté politique forte (...) parce que ce contrat représente aussi le point de départ d'une nouvelle dynamique, en matière de rénovation, de restructuration et de renouvellement urbain".

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"Avec 16 immeubles modernes, 658 appartements conçus pour le bien être des ménages et 22 plateaux dédiés aux bureaux et commerces, ce projet traduit une vision globale de la cité", a-t-il encore laissé entendre.

Evalué à 64 milliards de francs CFA, avec un montage financier réparti en deux phases de 32 milliards de francs CFA chacune, le projet s'inscrit dans la dynamique de transformation urbaine de Dakar et dans les orientations de Sénégal 2050, a précisé l'officiel.

"Nous sommes en présence d'un premier projet qui démontre la possibilité de cette transformation", s'est-il réjoui.

Le directeur général de la SN HLM, Abdourahmane Dabo a, pour sa part, présenté le programme comme "un complexe mixte de nouvelle génération", associant logements, commerces, services de proximité et aménagements urbains.

M. Dabo a insisté sur le choix de la CSE, présenté comme une option en faveur de l'expertise nationale.

"La compétence sénégalaise existe. Elle est excellente. Il nous appartient de la valoriser", a-t-il déclaré.

La signature de ce contrat marque également le lancement du projet immobilier "Maristes by SN HLM", dont les travaux seront réalisés par la CSE.