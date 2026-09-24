Sénégal: Oscars 2026 - 'Liti-Liti' de Mamadou Khouma Guèye choisi pour représenter le pays

24 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le documentaire "Liti-Liti", réalisé par Mamadou Khouma Guèye, a été retenu par le jury national pour représenter le Sénégal à la 98e cérémonie des Oscars, a appris l'APS de la direction de la cinématographie.

Le jury, réuni mardi 22 septembre 2026 en visioconférence, a examiné deux oeuvres soumises à son appréciation, le documentaire "Liti-Liti" de Mamadou Khouma Guèye et la fiction "La Mémoire du Manguier" de Nicolas Sawalo Cissé, a informé la direction de la cinématographie dans un communiqué.

Après visionnage et échanges, le jury a porté son choix sur "Liti-Liti", au regard notamment de ses qualités artistiques et techniques, ainsi que des différents critères retenus pour la sélection, a expliqué la même source.

Evoquant les critères mis en avant la direction de la cinématographie a cité la nationalité du film, les conditions de sortie en salle, la qualité de l'image et du son, l'écriture et la construction narrative, la portée universelle de l'oeuvre et les conditions de qualification.

Le film représentera ainsi le Sénégal dans le cadre de la sélection des oeuvres éligibles à la 98e cérémonie des Oscars.

Lire l'article original sur APS.

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