Sénégal: État civil - 77 % de centres digitalisés, selon le DG de l'ANEC

Dakar — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) a digitalisé 483 des 629 centres d'état civil ciblés à l'intérieur du pays, soit un taux de couverture de 77 %, a déclaré, jeudi, son directeur général, Matar Ndao.

"Notre objectif est d'atteindre 100 % des centres digitalisés à l'intérieur du pays d'ici 31 décembre 2026", a-t-il dit, lors d'une cérémonie de remise de dix motos à autant de communes bénéficiaires du Projet d'appui à l'état civil (PAEC), soutenu par la coopération espagnole.

Ces équipements, a précisé le directeur général, doivent notamment faciliter la collecte des cahiers villageois et permettre aux services d'état civil de disposer dans les délais des informations relatives aux naissances et aux décès.

Selon M. Ndao, l'ANEC compte ainsi achever la digitalisation des 629 centres ciblés, avec l'installation du logiciel de gestion des faits d'état civil et l'activation de la plateforme "SAMA État civil".

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"La modernisation de l'état civil ne se limite pas à la digitalisation. Elle doit également passer par la numérisation des documents et la constitution d'un registre national d'état civil complet", a-t-il déclaré.

Matar Ndao a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'harmoniser les outils utilisés par les collectivités territoriales, certaines communes disposant de logiciels différents de ceux déployés par l'ANEC.

"L'état civil n'est pas que de la digitalisation ", a-t-il relevé, ajoutant que l'objectif est de rendre le service "beaucoup plus proche des populations", tout en renforçant sa sécurisation contre les fraudes et les falsifications.

Selon son coordonnateur, Amadou Tidiane Faye, le PAEC a mené des activités de formation, de sensibilisation et d'appui au profit aux acteurs locaux de l'état civil dans les dix communes bénéficiaires.

"Nous avons formé 340 auxiliaires d'état civil pour les dix communes", a-t-il indiqué, précisant que le projet a également permis de réaliser 400 visites à domicile, 60 causeries et quatre forums.

Au total, a signalé M. Faye, quelque 29.000 personnes ont été sensibilisées dans les dix communes bénéficiaires depuis le début de la mise en oeuvre du projet.

"La remise des motos s'inscrit dans cette démarche de rapprochement du service public", a-t-il souligné.

Dix communes réparties dans les régions de Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou en ont bénéficié dans le cadre du PAEC.