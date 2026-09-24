Sénégal: Saint-Louis - le fonctionnement du scanner de l'hôpital régional à l'arrêt par 'prudence'

Saint-Louis — L'hôpital régional de Saint-Louis (nord) a annoncé jeudi, l'arrêt temporaire du fonctionnement du scanner par "prudence", en raison des coupures répétées d'électricité.

"La Direction du Centre hospitalier régional de Saint-Louis informe les usagers d'un arrêt temporaire du fonctionnement du scanner, en raison des coupures répétées d'électricité", lit-on dans une note de service de la structure sanitaire transmise à l'APS.

Elle précise que cette mesure de prudence vise à "préserver les équipements et assurer la sécurité des patients", ajoutant que "durant cette période, seuls les examens relevant des situations d'urgence seront pris en charge".