Sénégal: Pikine - Le préfet prône un 'plan climat intercommunal' face aux défis environnementaux

Le préfet de Pikine, Hamdy Mbengue, a appelé jeudi les élus territoriaux de ce département de la banlieue dakaroise et les partenaires financiers, à élaborer un "plan climat intercommunal" pour atténuer les effets du changement climatique.

"La résilience climatique se construit avec les maires, avec les élus, au plus près des populations, et c'est une condition essentielle. Le rôle des maires est irremplaçable ; pensons désormais à l'élaboration d'un plan climat intercommunal", a déclaré le préfet.

M. Mbengue présidait la cérémonie officielle de lancement de la phase 4 du Projet d'appui à la convention des maires en Afrique Subsaharienne (COM SSA), un projet cofinancé par l'Union européenne (UE), et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

Ce plan vise à "renforcer l'adaptation, l'atténuation et la résilience climatique dans les zones urbaines en Afrique Subsaharienne, conformément l'action Africaine pour le climat et l'Accord de Paris", a-t-il expliqué.

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Les maires de Dakar (Abass Fall) et de Pikine (Abdoulaye Timbo) ainsi que des partenaires techniques et financiers et divers acteurs communautaires ont pris part à la rencontre, tenue dans les locaux de l'Arène nationale.

Selon le préfet de Pikine, les maires sont "les premiers acteurs du climat", soutenant qu'aucune politique nationale ne réussit sans leur engagement.

"Vous détenez la clé de l'aménagement du territoire, de la sensibilisation et de la mobilisation communautaire", a souligné le préfet à l'endroit des maires, les appelant à mutualiser les bonnes pratiques entre communes.

"Nous ne pouvons plus gérer les eaux de pluie commune par commune", a-t-il reconnu, rappelant que c'est à ce titre que "l'accord de Paris consacre d'ailleurs le rôle central des acteurs locaux".

Il a souligné que plusieurs communes de la région de Dakar et hors de la capitale connaissent des problèmes d'inondations. "C'est pourquoi, selon lui, la résilience climatique est une exigence de sécurité publique et de paix sociale".