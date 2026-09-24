Sénégal: Saint-Louis - La deuxième édition du festival 'Leeboon' prévue du 12 au 14 novembre

La deuxième édition du Festival "Leebon" se déroulera du 12 au 14 novembre prochain à Saint-Louis, avec pour ambition de stimuler le dialogue intergénérationnel à travers les arts, a déclaré son initiatrice et native de la vieille ville, Mame Diaw Diagne.

Ce festival est un événement dédié aux contes, aux arts du récit et à la préservation du patrimoine culturel immatériel sénégalais et africain.

"Pour sa deuxième édition, le Festival +Leebon+ se veut un intermédiaire intergénérationnel, un outil pour faire émerger une mémoire collective et partager des récits", lit-on dans un communiqué publié par sa promotrice sur ses canaux digitaux.

Ainsi, elle donne rendez-vous au public au mois de novembre, tout en l'invitant à venir découvrir de nouveaux récits.

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Le thème de cette deuxième édition est : "Le conte, outil de jonction intergénérationnel et de préservation de dignité".

Au programme du festival, des panels, des rencontres, des échanges et spectacles sont prévus.

Le Festival "Leeboon" est porté par la structure Safilèm Prod, spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat culturel et la protection de l'environnement.

Son initiatrice Mame Diaw Diagne est diplômée de l'université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) en Sciences sociales des religions et métiers du patrimoine. Elle poursuit actuellement ses études en France.