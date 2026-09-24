Sénégal: Moussa Niakhaté - 'La Coupe du monde a été un échec, mais c'est une page tournée'

Dakar — Les Lions ont tourné la page de la Coupe du monde 2026, considérée comme un échec, pour se focaliser désormais sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, avec l'objectif de se qualifier à cette compétition, a déclaré le défenseur central sénégalais Moussa Niakhaté.

"La Coupe du monde ne s'est pas déroulée comme on l'aurait souhaité. On est toujours champions d'Afrique, il ne faut pas le conjuguer au passé. Mais c'est vrai qu'on va se servir de tout cela dans ces éliminatoires pour être à la (prochaine) CAN, parce que le Sénégal se doit de se qualifier", a-t-il déclaré.

"Ce qu'on s'est dit entre nous, c'est que la Coupe du monde a été un échec. Mais aujourd'hui, on tourne la page", a-t-il dit lors d'une conférence de presse tenue à Maputo, à la veille du match devant opposer le Sénégal au Mozambique.

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, vont démarrer les éliminatoires de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) par un déplacement à Maputo où ils affronteront les Mambas du Mozambique ce vendredi à 13 heures.

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Pour Moussa Niakhaté, l'échec à la Coupe du monde va servir grandement les ambitions des Lions pour le futur, en termes de capital expérience, en leur évitant de réitérer les mêmes erreurs.

"On va prendre ça comme une expérience. On a toujours grandi, on a pris une claque, mais aujourd'hui, c'est le passé", a déclaré le défenseur de l'Olympique de Lyon (élite française).

Niakhaté a fait ses débuts avec Lions contre les Mambas du Mozambique en 2023.

"Notre but, c'est, comme toujours, de rendre fier le peuple sénégalais. Ça va passer par demain, en étant très sérieux, très rigoureux, en remportant ce match bien sûr, mais surtout en mettant les ingrédients pour remporter ce match", a ajouté le défenseur central dans des propos rapportés par la Fédération sénégalaise de football.