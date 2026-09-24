Sénégal: Saraya - 3 900 comprimés de Tramadol saisis à Kolia par la police des frontières

Kédougou — Les éléments de la police des frontières du Poste de Kolia, dans la région de Kédougou (sud-est), ont récemment interpellé deux ressortissants sénégalais en possession de 390 plaquettes de Tramadol, a-t-on appris ce jeudi de source sécuritaire.

"L'opération, menée dans le cadre de la surveillance du secteur frontalier, a permis la saisie de 390 plaquettes, contenant chacune dix comprimés, soit un total de 3 900 comprimés de Tramadol", précise la même source.

En provenance du Mali et se dirigeant vers Bembou, les deux individus avaient dissimulé les produits qu'ils convoyaient dans le réservoir de la moto qui les convoyait, afin de les soustraire aux contrôles, a-t-elle expliqué.

À l'issue de l'enquête, les deux mis en cause ont été déférés au Tribunal d'instance de Saraya. Ils sont poursuivis pour vente illicite de médicaments et exercice illégal de la fonction de pharmacien.

Selon la police des frontières, cette saisie illustre les opérations de contrôle menées au niveau des points de passage frontaliers, dans le cadre de la lutte contre la circulation illicite de médicaments visant à renforcer la surveillance des frontières.