Sénégal/Mozambique: Patrick Vieira s'attend à 'un match difficile' face au Mozambique

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Patrick Vieira, dit s'attendre à un match difficile face aux Mambas de Mozambique, mais assure que les Lions seront prêts pour une bonne prestation contre leurs adversaires, vendredi, pour le compte de la première journée des éliminatoires de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Contre une bonne équipe très bien organisée, on s'attend à un match difficile. Par rapport à ce que j'ai vu sur le plaisir que les joueurs ont eu de se retrouver, sur la concentration des éléments et des détails mis en place hier [mercredi], je n'ai aucun doute que sur l'état d'esprit, le niveau physique et tactique, nous serons prêts pour affronter une belle équipe de la Mozambique", a-t-il dit en conférence de presse d'avant match, jeudi, à Maputo.

Le nouveau sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, effectue vendredi sa première sortie officielle à la tête de l'équipe nationale.

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, vont démarrer les éliminatoires de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) par ce déplacement à Maputo, où ils affronteront les Mambas du Mozambique, vendredi à 13 heures.

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Patrick Vieira a dit avoir hâte de faire son début à la tête des Lions, parlant d'un moment émotionnellement "très fort", mais assurant aussi que l'importance est de "faire une bonne performance".

"Être favori, c'est un mot que les gens qui sont à l'extérieur utilisent, mais moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie et que j'aime utiliser. Je pense que chaque match a ses difficultés et que ça sera un match difficile pour nous", a déclaré le technicien franco-sénégalais dans des propos rapportés par la Fédération sénégalaise de football.

Selon lui, les Lions vont affronter un adversaire difficile à manoeuvrer et doivent donc faire preuve de "beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration" pour venir à bout des Mambas de Mozambique.

"On a du talent, on a de la détermination et beaucoup d'humilité, et ça sera important de commencer ce match avec de l'intensité. Après, si on arrive à jouer au niveau auquel on sait qu'on peut évoluer, on aura de bonnes chances de faire un bon résultat. Mais on doit le démontrer sur le terrain", a déclaré Patrick Vieira.

Interrogé sur Sadio Mané, il a parlé de l'attaquant-vedette des Lions comme d'un "exemple pour les jeunes", tout en soulignant que l'équipe dispose de jeunes talents qui ont envie de performer.

"Certains vont avoir l'opportunité de démontrer leur talent, et c'est à eux de saisir cette opportunité", a ajouté Patrick Vieira.

En 2023, les Lions, alors coachés par Aliou Cissé, avaient battu à deux reprises le Mozambique aux éliminatoires de la CAN 2024.

Vendredi, le technicien franco-sénégalais, natif de Dakar, aura à coeur de rééditer cet exploit en conduisant les Lions à leur troisième victoire d'affilée face aux Mambas.