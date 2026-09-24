Sénégal: Daara Aïcha Oummoul Mouminine - A une semaine de ses 30 ans, l'école sollicite l'appui de l'État

24 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Reçue en audience par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô ce 24 septembre 2026, une délégation du Daara Aïcha Oummoul Mouminine a exposé ses difficultés de fonctionnement et demandé un soutien pour la réussite de la célébration de son trentenaire.

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a reçu ce jeudi une délégation du Daara Aïcha Oummoul Mouminine, conduite par Mme Adja Bineta Thiaw. Les échanges ont porté sur le 30e anniversaire de l'institution, prévu le samedi 3 octobre 2026, ainsi que sur « la gestion quotidienne de l'école et les difficultés de fonctionnement auxquelles elle est confrontée », selon le communiqué du gouvernement.

La délégation a sollicité l'appui du chef du gouvernement pour la réussite de la cérémonie. Elle a aussi exposé les difficultés structurelles de l'établissement, liées notamment « au recrutement d'enseignants, à la prise en charge de denrées alimentaires, aux équipements administratifs et pédagogiques ». Le Premier ministre « a promis de faire saisir le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé de la Famille et les autres services concernés, afin qu'ils apportent leur soutien ». Le communiqué ne précise ni la nature ni le calendrier de cet appui.

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Créé en octobre 1996, le Daara se consacre à « la formation intégrale des jeunes filles en associant la mémorisation du Saint Coran, les sciences islamiques et l'enseignement général ». Il compte aujourd'hui 2 565 élèves, dont 1 336 pensionnaires internes, soit un peu plus de la moitié de l'effectif. Il emploie 239 personnes, dont 152 enseignants.

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