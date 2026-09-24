Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye est l'invité de RFI et France 24

24 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accordé, ce jeudi 24 septembre, un entretien de 20 minutes à France 24 et RFI, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. L'entretien sera diffusé aujourd'hui à 18h 10 sur france24.

Au cours de cet échange, le Président Bassirou Diomaye Faye revient « sur l'accord avec le FMI et la situation économique du pays, mais aussi sur la situation politique nationale, l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale et le calendrier des élections locales », informe les services de communication du groupe RFI et france24.

La même source rapporte que le Président s'est également prononcé « sur la place de l'Afrique au sein de l'ONU et affiche un soutien sans faille à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire générale des Nations Unies ». Cet entretien a été réalisé à New York par Mounia Daoudi (RFI) et Marc Perelman (France 24).

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