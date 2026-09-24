Congo-Kinshasa/Guinée Equatoriale: Eliminatoires CAN 2027 - Le pays remporte son premier match face à la Guinée Equatoriale (2-0).

24 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de football (CAN Pamoja 2027) a tournée à l'avantage de la RDC, qui a battu la Guinée Equatoriale (2-0) ce jeudi 24 septembre 2026 au stade des Martyrs de Kinshasa.

De bout en bout, les Congolais ont affirmé leur suprématie sur les Guinéens : 58% de possession de balle contre 42, 5 tirs cadrés contre 2 et finalement 2 buts marqués contre 0.

Le premier but congolais est arrivé tôt, par Chancel Mbemba, a la 4e minute de jeux. Sur un tir de N. Mbuku, le capitaine congolais a donné un coup de tête, projetant le ballon dans la partie inférieure gauche du filet.

Dans un cafouillage dans la surface adverse, Y. Wissa se sert de son pied gauche pour alourdir la marque.

Lors que l'arbitre siffle le coup final, le score est de 2-0, en faveur des fauves congolais. Ces derniers entament ainsi de bon pied cette campagne de qualification à la CAN Pamoja 2027.

Le lundi 28 septembre, les Léopards se déplaceront à Harare pour affronter le Zimbabwe lors de la deuxième journée.

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