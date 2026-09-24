Congo-Kinshasa: Bunia - La MONUSCO forme les enquêteurs à la gestion de la preuve numérique dans les procédures judiciaires

La Section d'appui à la justice de la MONUSCO organise, depuis le 21 septembre à Bunia, un atelier de quatre jours sur la gestion de la preuve électronique.

Cette formation réunit une dizaine d'enquêteurs civils et militaires pour les outiller face à la montée du numérique dans les enquêtes judiciaires.

Un guide pratique aligné sur le Code du numérique

Selon Catherine-Anne Moore, cheffe de la Section d'appui à la justice de la MONUSCO, cette initiative permet d'élaborer un guide pratique indispensable pour accompagner la mise en oeuvre du Code du numérique.

L'objectif est de garantir que la collecte, la conservation et l'exploitation des données (téléphones, réseaux sociaux, géolocalisation de photos) respectent les normes nationales et internationales.

Accompagnement continu et dotation en matériel