Burkina Faso: Campagne agropastorale dans les Koulsé - Le ministre d'Etat Sombié félicite les acteurs ruraux

Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a eu un échange franc avec les acteurs du monde rural de la région des Koulsé, lundi 21 septembre 2026, à Kaya.

aLes acteurs du monde rural de la région des Koulsé, venus des trois provinces que sont le Sandbontenga, le Namentenga et le Bam, ont eu l'occasion de s'exprimer. En effet, ils ont échangé, sans langue de bois, avec le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, afin de dévoiler leurs préoccupations, lundi 21 septembre 2026, à Kaya.

Tour à tour, les producteurs semenciers, les acteurs des filières lait, bétail-viande, miel, les éleveurs, les maraîchers, les pisciculteurs, les transformatrices des Produits forestiers non ligneux (PFNL) et les exploitants de maïs, de blé, ont passé en revue les acquis obtenus, les difficultés vécues et les perspectives.

Ils ont évoqué, dans l'ensemble, la sécurisation des terres, les appuis en tracteurs, en forages, la réhabilitation de certains barrages, les semences de qualité, l'accès au marché et aux médicaments vétérinaires, les zones pastorales, la dégradation du lac Bam, etc. Le chef du département chargé de l'Agriculture a dit comprendre leurs voeux

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tout en les félicitant d'avoir tous relevé les succès engrangés avec l'instauration de la Révolution progressiste populaire (RPP).

« Il y a de cela trois ans que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la ferme décision de permettre au Burkina d'être indépendant sur tous les plans notamment le volet alimentaire, en brisant les liens de la servitude. Il a alors donné l'autorisation d'accompagner les acteurs du monde rural », a-t-il déclaré.

Changer de paradigme

Selon lui, au regard de cette campagne agropastorale marquée par une forte insuffisance et une irrégularité des pluies, les producteurs doivent changer de paradigme. « La lutte contre la faim va profiter à tous les Burkinabè. C'est pourquoi, tous les acteurs, qu'ils soient producteurs, transformateurs ou éleveurs, doivent mettre les bouchées doubles pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire », a expliqué le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture. Il a assuré que cette rencontre est un instant d'écoute pour permettre au gouvernement d'être au parfum des contraintes des intervenants du monde rural et de trouver des solutions.

« Il est donc impératif que tout ce que vous avez énuméré comme préoccupations soit examiné le plus rapidement possible », s'est-il adressé aux forces vives rurales des Koulsé. Il a rappelé que la campagne précédente s'est bien passée et les céréales ont été achetées par la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS). « Nous avons eu l'idée de ne pas écouler les productions céréalières et la SONAGESS a reçu l'instruction de les emmagasiner pour les rendre disponibles en cas de besoin », a soutenu le commandant Ismaël Sombié. Il a invité les acteurs du monde rural à redoubler d'effort tout en les rassurant que tout va rentrer dans l'ordre.

« Le président du Faso considère les contraintes vécues par chaque Burkinabè comme les siennes. Vous êtes donc protégés par le chef de l'Etat qui se préoccupe des producteurs, des éleveurs, des transformateurs, etc. », a fait savoir le ministre d'Etat Sombié. Les ancêtres, s'est-il souvenu, ont légué le Burkina Faso d'une superficie de 274 200 km2 aux filles et fils . « En conséquence, il n'est pas question que nous laissons perdre un seul cm2 du territoire.

Les Forces de défense et de sécurité sont mobilisées et engagées pour la sécurité du pays. Il nous appartient maintenant de lutter contre la faim en profitant du peu

de pluies pour construire des retenues d'eau », a-t-il laissé entendre. Il a également relevé, entre autres, la collaboration entre la Société d'Etat Faso Guulgo et la SONAGESS pour l'accès aux céréales en vue de la production des aliments de qualité pour animaux.

Le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture a, par ailleurs, exhorté l'ensemble des acteurs du monde rural à rester engagés pour l'atteinte des objectifs de l'Offensive agropastorale, halieutique et hydraulique 2026-2028. Sa tournée de suivi de la campagne agropastorale et halieutique se poursuit dans les autres régions du Burkina Faso.